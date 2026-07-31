Aveu inattendu de Fran García après son départ du Real Madrid

L'Espagnol Fran García, le nouvel arrière gauche du Real Betis, a révélé les raisons qui l'ont poussé à mettre un terme à son parcours avec le Real Madrid, affirmant que son désir de retrouver le plaisir de jouer a été le facteur déterminant dans sa décision de partir, malgré les autres offres qu'il avait reçues. Il a également évoqué ses objectifs avec son nouveau club, ainsi que sa relation avec ses coéquipiers et le staff technique.

Les déclarations de Fran García ont été faites lors de son passage dans l'émission « La Pizarra de Quintana » sur la radio espagnole «Marca», où il est revenu sur les coulisses de son transfert au Real Betis et a dévoilé ses ambitions pour la prochaine étape.

Fran García a affirmé que la forte concurrence au poste d'arrière gauche au sein du Real Madrid a été l'une des principales raisons qui l'ont poussé à chercher une nouvelle expérience, expliquant qu'il avait senti que le moment était venu de relever un défi différent après avoir réalisé son rêve de porter le maillot de l'équipe première et d'avoir remporté des titres.

Le joueur a déclaré : « Nous étions quatre joueurs au poste d'arrière gauche, et pour moi, le football, c'est prendre du plaisir et être en compétition. J'avais besoin de retrouver le plaisir de jouer. »

Il a également précisé qu'il n'avait pas parlé avec l'entraîneur portugais José Mourinho avant son départ, indiquant que ce dernier était alors en vacances.

Pourquoi a-t-il choisi le Real Betis ?

L'international espagnol a révélé qu'il avait reçu des offres de clubs en dehors de l'Espagne, mais qu'il tenait à poursuivre sa carrière en Liga, affirmant que le Real Betis était son premier choix dès le début. Il a déclaré : « Je voulais rester proche de ma famille, c'est pourquoi mon premier objectif était de rejoindre le Real Betis. »

Il a ajouté que le directeur sportif du club, Manu Fajardo, est resté en contact permanent avec lui tout au long des négociations, précisant : « Il me disait toujours que le club ferait tout son possible pour boucler le transfert, et je lui ai dit que je ferais de même s'ils y parvenaient. »

Il a souligné que le projet sportif du club, ainsi que l'ambiance qu'il a ressentie dès son arrivée, ont été parmi les principales raisons qui l'ont encouragé à franchir ce pas. Il a ajouté : « C'est un projet très enthousiasmant, et dès le premier jour j'ai été surpris par l'accueil que tout le monde m'a réservé. »

Un éloge particulier pour Isco

Fran García a évoqué son nouveau coéquipier Isco, saluant ses qualités techniques et sa personnalité dans le vestiaire. Il a déclaré : « Isco est un joueur incroyable et une personne formidable. »

Il a ajouté que l'ancienne star du Real Madrid avait tenu à prendre contact avec lui avant son arrivée au sein de l'équipe, afin de lui souhaiter la bienvenue et de le soutenir, affirmant : « Il fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise, et cela reflète sa formidable personnalité. »

Fran García a également fait l'éloge de l'entraîneur Manuel Pellegrini, le décrivant comme « un grand entraîneur », indiquant qu'il est encore en train de se familiariser avec son style et ses idées de jeu en cette période.

Le joueur a précisé qu'il avait tenu à aborder la période de préparation dans la meilleure condition physique possible, affirmant que les exigences du football moderne ont beaucoup changé.

Il a déclaré : « Auparavant, la période de préparation était consacrée à atteindre la forme physique, alors que désormais on affronte des équipes fortes dès le premier match amical, il faut donc être prêt dès le départ. »

Un dernier message pour les supporters

Au sujet de ses ambitions avec le club andalou, Fran García a affirmé sa grande confiance dans le projet sportif du Real Betis, soulignant que l'équipe est capable de continuer à progresser et à jouer les titres.

Interrogé sur la possibilité de remporter un titre, il a répondu en souriant : « Je l'espère, et s'il y a un titre à gagner, je signerais dès maintenant. »

Il a également affirmé qu'un retour dans les rangs de la sélection espagnole demeure l'un de ses objectifs personnels, tout en insistant sur le fait que toute sa concentration est actuellement portée sur le fait de fournir le meilleur niveau possible avec le Real Betis.

Pour conclure ses propos, Fran García est revenu sur les étapes de sa carrière, depuis son éclosion avec le Rayo Vallecano, en passant par son retour au Real Madrid, jusqu'à son transfert au Real Betis.

Il a adressé ses remerciements à l'entraîneur Andoni Iraola et au directeur sportif Manu Fajardo pour leur soutien et la confiance qu'ils lui ont accordée à différentes étapes de son parcours, affirmant que son objectif est désormais de rendre la pareille au club et à ses supporters.

Il a conclu ses déclarations en disant : « Je veux être à la hauteur des attentes du club et des supporters, et réaliser une saison exceptionnelle. »