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Jude Bellingham, star du Real Madrid, est sorti du silence par le biais d'un communiqué publié sur son application personnelle, après la polémique survenue lors du match des Merengues face au Deportivo Alavés.

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D'après le journal Sport, le milieu de terrain anglais a livré sa version de l'action qui avait d'abord entraîné un penalty en sa faveur, avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision après l'intervention de la VAR.

Jude Bellingham est également revenu sur son expulsion, qui le privera du prochain match de Liga face à la Real Sociedad.

Le joueur du Real Madrid a reconnu sa responsabilité dans le carton rouge reçu, tout en maintenant qu'il y avait bien eu contact lors de son duel avec le défenseur d'Alavés.

Bellingham a exposé son point de vue, s'interrogeant sur le fait que l'arbitre n'ait pas pu visionner l'un des angles de caméra lors de la vérification de l'action.

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« Je suis très triste du résultat du match d'hier, et j'ai le sentiment d'avoir privé l'équipe d'une vraie chance de tenter de revenir dans les minutes restantes, après mon expulsion », a écrit l'Anglais dans son message.

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Il a poursuivi : « Concernant l'action, je suis sûr à 100 % qu'il y a eu un contact au niveau de mon genou et de ma cuisse, et la caméra qui a filmé l'action de dos le prouve, selon moi. »

Il a insisté : « Je ne comprends pas vraiment pourquoi ils n'ont pas montré cet angle à l'arbitre. Peut-être qu'après avoir vu cette image, l'arbitre aurait continué de penser qu'il y avait contact, mais pas suffisamment pour accorder un penalty, ce qui aurait été une décision logique. »

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Il a souligné : « Mais il est peu probable qu'il m'aurait alors infligé un deuxième carton jaune pour simulation, ce qui me prive du match important de cette semaine face à la Real Sociedad. »

Il a assuré : « Je voulais simplement partager mon point de vue, sans aucune intention de rejeter la faute sur qui que ce soit ni de faire polémique. J'assume l'entière responsabilité de m'être retrouvé impliqué dans deux situations stupides qui se sont soldées par un carton rouge. »

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Il a conclu : « Il reste encore beaucoup de points à prendre en Liga malgré ce faux pas, et je suis convaincu que l'équipe va retrouver le bon chemin. »

Une absence qui pèse lourd pour le Real Madrid

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Le Real Madrid a trébuché face à Alavés à un moment inattendu, et se retrouve désormais face à une série de rencontres difficiles.

L'équipe de Mourinho devra affronter la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao et Arsenal lors de 3 matchs consécutifs à l'extérieur, avec toutes les difficultés que cela implique.

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Le technicien portugais ne pourra pas compter sur Jude Bellingham lors du premier de ces matchs, à Saint-Sébastien, en raison de son expulsion contre Alavés, même si la position du Real Madrid quant à un éventuel appel contre la décision n'est toujours pas tranchée.

L'absence du joueur anglais représente un coup dur pour le club merengue, d'autant qu'il était l'un des joueurs les plus brillants de l'équipe ces derniers temps.