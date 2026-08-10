Dans un aveu qui déclenche une vive polémique dans le football anglais, l'emblématique capitaine de Chelsea, John Terry, a révélé que l'entraîneur portugais José Mourinho avait recours à des méthodes peu conventionnelles, allant jusqu'à se procurer des enregistrements vidéo filmés à l'intérieur des entraînements des adversaires, durant la marche des Blues vers le titre de Premier League.

Bien avant le scandale d'espionnage de Southampton visant Middlesbrough lors des play-offs de Championship la saison dernière, Chelsea appliquait ce que l'on pourrait qualifier de « guerre vidéo » secrète.

Ces détails saisissants ont été dévoilés par le nouveau film documentaire diffusé par la plateforme Netflix sur l'ère dorée de Mourinho à Stamford Bridge, qui met en lumière le rôle central qu'a joué l'analyse vidéo dans le succès de l'équipe.

Le responsable de ce dossier n'était autre qu'André Villas-Boas, l'homme qui devint plus tard entraîneur de Chelsea et de Tottenham. Villas-Boas dit à propos de cette période : « C'était une véritable révolution dans le domaine de l'analyse des matches. »

Il poursuit : « Peu de gens le faisaient au même niveau que nous à l'époque. C'était le temps des vieux lecteurs de DVD, qui tombaient parfois en panne, et José fracassait le projecteur ou le lecteur DVD tant il était exalté ! »

La séquence de Bolton : « Frappez Gallas »

La plus grande surprise s'est produite lors d'une des séances vidéo de préparation avant la rencontre face à Bolton Wanderers dirigé par Sam Allardyce, connu pour sa férocité tactique.

John Terry raconte ce qui s'est passé avec un étonnement intact encore aujourd'hui : « On regardait une vidéo, et soudain Sam Allardyce est apparu à l'entraînement de Bolton en train de dire : frappez Gallas, il n'est pas bon dans les duels aériens. »

Il ajoute : « Il crachait et parlait de cette manière au micro. C'était du genre : incroyable, qui va récupérer des images du terrain d'entraînement de quelqu'un ? Je ne sais toujours pas d'où Mourinho a sorti ces images ! »

Ces images, selon Terry, ont procuré à Chelsea un avantage mental et tactique considérable, et ont reflété la mentalité de Mourinho qui ne laisse aucun détail au hasard pour gagner.

« Je sortirais dans un cercueil pour lui »

Le documentaire ne s'est pas contenté de révéler les méthodes du « Special One », il a aussi mis au jour l'ampleur de la loyauté qu'il a instillée chez ses joueurs.

Terry a avoué qu'il était prêt à tout sacrifier pour son entraîneur. Il se souvient de la fois où Mourinho l'a ignoré dans la salle de soins à cause de sa blessure ; sa réaction fut alors de demander une injection antalgique puissante pour retourner immédiatement à l'entraînement, bien que le kinésithérapeute l'ait qualifié de « fou ».

Et Terry a lâché sa célèbre phrase : « Pour lui, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir. Je quitterais ce terrain dans un cercueil pour lui. »

Terry a affirmé que Mourinho, malgré son image sévère face aux médias, possédait un « côté tendre » que beaucoup ne voyaient pas : chaque dimanche, il demandait aux joueurs d'amener leurs enfants au terrain d'entraînement, plaisantait et jouait avec eux.

Durant cinq saisons et demie passées ensemble en deux périodes, Terry et Frank Lampard ont constitué la colonne vertébrale de l'armée de Mourinho, cette armée que le Portugais décrivait comme « partant à la bataille ».

Terry conclut : « Il y avait une photo de la Premier League accrochée dans le vestiaire. Et dès la première réunion, ses mots étaient clairs : on va les écraser. On va gagner le championnat. On va leur arracher le trophée cette année. Et on l'a fait. »