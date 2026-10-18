L'ambiance du prochain Clasico commence déjà à monter, plusieurs jours avant la confrontation très attendue entre le Real Madrid et le Barça sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le célèbre journaliste Jota Jordi craint que José Mourinho, l'entraîneur du Real, n'opte pour une approche offensive et agressive afin de limiter le danger que représente Lamine Yamal, la star du Barça.

Le site Defensa Central a rapporté les déclarations de Jordi, formulées dans l'émission El Chiringuito Live.

Pour Jordi, le Real Madrid n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de rivaliser avec le club catalan sur le plan du jeu, et il sera contraint de chercher d'autres moyens pour stopper son adversaire.

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Jordi a déclaré : « Peu importe l'équipe que vous soutenez, le Real Madrid ne peut pas, à l'heure actuelle, concurrencer le Barça sur le plan footballistique. Mais Mourinho est très fort dans un autre type de football, et il a réussi à stopper Messi et ses coéquipiers à coups de tacles et d'interventions violentes. Je suis terrifié par les consignes que Mourinho pourrait donner pour essayer de stopper Yamal. »

Ses craintes reposent sur le souvenir des confrontations entre le Real Madrid et le Barça durant le premier passage de Mourinho sur le banc de la Maison Blanche.

Ces rencontres avaient été marquées par une intensité et une rudesse extrêmes, avec des interruptions répétées et des affrontements qui dépassaient souvent les limites de la rivalité sportive habituelle.

Jota Jordi estime que le technicien portugais pourrait chercher à recréer des conditions semblables à celles de ces duels passés, dans le but de réduire l'influence de Yamal.

L'attaquant du Barça a besoin de recevoir le ballon dans les espaces, d'éliminer les défenseurs et de progresser vers la surface de réparation. Le Real Madrid devra donc assurer les couvertures défensives nécessaires pour l'empêcher de se retrouver sans cesse en duel individuel.

Cela ne signifie pas pour autant que Mourinho donnera des consignes pour commettre le moindre geste violent. Les propos de Jordi traduisent uniquement sa crainte de voir Lamine Yamal soumis à une surveillance extrêmement stricte.

Le staff technique du Real Madrid dispose de suffisamment d'outils tactiques pour tenter de neutraliser le joueur grâce aux couvertures défensives, au pressing et à un marquage constant.

Les latéraux auront un rôle essentiel à jouer pour limiter sa dangerosité, mais ils ne pourront pas être laissés seuls face à l'attaquant du Barça. Le milieu de terrain le plus proche devra se déplacer vers le couloir pour apporter son aide, et l'ailier lui-même devra redescendre et participer aux tâches défensives, afin d'empêcher Lamine de recevoir le ballon dans une position qui lui donnerait l'avantage sur son adversaire.

Les déclarations de Jota Jordi ajoutent un nouvel élément à l'atmosphère qui précède le Clasico. Le journaliste redoute que la réponse du Real Madrid à la supériorité qu'il attribue au Barça passe par un durcissement du match.

Reste que seul le terrain dira si Mourinho misera sur un style physique et robuste, ou s'il optera pour une solution tactique plus efficace pour contenir le danger Yamal.



