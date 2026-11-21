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L'avenir de Ronald Araujo reste ouvert à toutes les possibilités : prêté cette saison à Liverpool par le Barça, il n'a pas encore pris de décision définitive quant à son maintien à Anfield.

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Le journal Sport rapporte qu'Araujo se sent bien à Liverpool, mais qu'un retour au club catalan reste envisageable. Le lien affectif qui l'unit au Barça pourrait d'ailleurs jouer un rôle important dans sa décision.

C'est ce qu'a expliqué le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, ce samedi.

Selon Fabrizio, Araujo est satisfait de sa nouvelle expérience en Premier League, et son adaptation à Liverpool a été très positive.

« Araujo se sent bien à Liverpool, il s'est très bien adapté à l'environnement du club et il entretient une très bonne relation avec l'entraîneur Iraola », a déclaré Romano.

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Liverpool dispose d'une option d'achat sur le défenseur uruguayen, mais n'a pas encore décidé s'il allait activer cette clause ou non.

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« Le joueur a demandé de prendre son temps et de ne pas se précipiter. Il existe une clause d'achat, et c'est à Liverpool qu'il reviendra de prendre la décision. Les deux clubs pourraient négocier pendant l'été, et ils devront également discuter du contrat du joueur. Rien n'est encore décidé », a poursuivi Romano.

L'opération dépendra donc de plusieurs facteurs : d'abord la volonté de Liverpool de conserver définitivement le défenseur central, ensuite la conclusion d'un éventuel accord financier avec le Barça, et enfin un accord sur les conditions contractuelles avec le joueur lui-même.

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Au-delà des aspects sportifs et économiques, Fabrizio Romano a tenu à souligner un élément qui pourrait s'avérer décisif pour l'avenir du joueur : l'attachement du défenseur uruguayen au club où il est devenu l'un des principaux leaders du vestiaire.

« Araujo a des sentiments forts pour le Barça, et sa vie est liée à de nombreuses relations dans la ville de Barcelone. C'est pourquoi tout reste possible », a assuré le journaliste.

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Le défenseur uruguayen n'a jamais caché son attachement au Barça. C'est au sein du club catalan qu'il a progressé, qu'il est devenu professionnel et qu'il a intégré la sélection uruguayenne.

Son départ à Liverpool a marqué un tournant important dans sa carrière, sans pour autant constituer une rupture affective avec le club catalan.

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Pour l'heure, Araujo se concentre sur le fait de tirer profit de son expérience en Premier League et d'asseoir sa place dans sa nouvelle équipe. Toutefois, son maintien en Angleterre n'est pas garanti, et un retour au Barça ne peut pas être exclu.