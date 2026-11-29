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Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, a livré une nouvelle prestation exceptionnelle face au Deportivo La Corogne, en participant directement à trois buts lors de la large victoire du Barça à l'extérieur (5-1), à l'occasion de la 14e journée de Liga.

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Il n'a fallu que deux minutes à Yamal pour ouvrir le score au Riazor, avant de se muer en passeur pour Raphinha : il a délivré deux passes décisives à l'international brésilien, auteur d'un triplé.

Selon le site Tribuna, Yamal s'est rendu sur son compte Instagram peu après le coup de sifflet final pour publier un message moqueur.

« Qui est le Monsieur maintenant ? », a écrit Yamal, dans une allusion apparemment ironique aux supporters du Real Madrid, dont certains se sont récemment moqués de lui en le surnommant « Monsieur Alavés ».

Ce surnom renvoie aux critiques selon lesquelles Lamine Yamal ne brillerait que face à des adversaires plus faibles.

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Le surnom « Monsieur Alavés » s'est largement répandu après le doublé de Lamine Yamal contre Alavés lors de la victoire du Barça 6-1. Certains supporters du Real Madrid l'ont alors utilisé pour mettre en doute la capacité du jeune joueur à afficher le même niveau face aux grosses équipes.

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Ironie du sort, le Real Madrid s'est ensuite incliné face à Alavés (1-2) au stade Santiago-Bernabéu, ce qui a rendu la réponse moqueuse de Yamal encore plus savoureuse et lui a offert l'occasion idéale de retourner la moquerie contre ses rivaux, après une nouvelle prestation exceptionnelle.

Les statistiques de Yamal cette saison parlent d'elles-mêmes : la star du Barça a déjà inscrit 14 buts et délivré 15 passes décisives en seulement 18 matchs toutes compétitions confondues, soit un total impressionnant de 29 contributions décisives.

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Dans le même temps, le compte du média The Touchline sur X a assuré que Yamal visait bien, par ce geste, à se moquer des supporters du Real Madrid.

« Lamine Yamal adresse un message moqueur sur ses réseaux sociaux, en écrivant : “Qui est le Monsieur maintenant ?” », a poursuivi le média.

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« Une pique à peine voilée aux supporters du Real Madrid, qui l'ont surnommé Monsieur Alavés ces dernières semaines, avant que l'équipe madrilène ne s'incline face à Alavés », a-t-il souligné.