La Liga a rendu hommage à la star marocaine Yassir Zabiri, attaquant du Racing Santander, lauréat du prix du meilleur joueur (moins de 23 ans) de la compétition pour le mois de septembre, en publiant sur son compte officiel sur la plateforme "X" une vidéo du joueur.

Zabiri y apparaît en train de choisir un émoji pour décrire chacun de ses coéquipiers.

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La Liga avait annoncé, le 30 septembre dernier, le sacre de Zabiri, après qu'il a inscrit 3 buts durant le mois, portant alors son total à 6 réalisations en championnat.

L'international marocain s'est particulièrement illustré lors de la cinquième journée de Liga, en signant les deux buts du Racing lors de la victoire face au Deportivo Alavés (2-1), au stade El Sardinero.

Lors de la journée suivante, il a marqué un but et délivré une passe décisive, lors de la lourde défaite de son équipe contre le Barça (7-2).

Zabiri a devancé lors du vote final Pau Cubarsi, la pépite du Barça, Alberto Moleiro, joueur de Villarreal, Miguel Sierra, de Séville, et Yoel Lago, joueur du Celta Vigo. Le Marocain succède à Javi Hernandez, joueur de l'Espanyol, lauréat du prix du mois d'août.

Zabiri évolue cette saison avec le Racing Santander sous forme de prêt en provenance du Rennes. Il a porté son total à 7 buts en championnat d'Espagne, après avoir marqué lors du match nul de son équipe face à Valence (2-2), dimanche dernier.