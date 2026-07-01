Avec une équipe redoutable… Kane mène l'Angleterre face aux ambitions de la République démocratique du Congo

L'Angleterre entame son parcours en phase à élimination directe par un match à risque face à la République démocratique du Congo, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Thomas Tuchel, le sélectionneur des « Three Lions », a opté pour un onze résolument offensif afin d'assurer la qualification et d'éviter toute surprise africaine qui pourrait compromettre le rêve d'un premier titre depuis 1966.

Gardien : Jordan Pickford.

Défense : Ezri Konsa, Nico Aurélie, Mark Joy, Jed Spence.

Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson, Jude Bellingham.

Attaque : Harry Kane, Marcus Rashford, Noni Madueke.

De son côté, la République démocratique du Congo a aligné le onze suivant :

Gardien : Lionel Mpasi.

Défense : Aaron Wan-Bissaka - Axel Tuanzebe - Chancel Mbemba - Arthur Masuaku.

Milieu de terrain : Ngalail Mokau, Nathaniel Mboko, Samuel Motusami, Noah Sadek.

Attaque : Brian Sibenga – Yuan Wissa.