Avec une équipe redoutable… Kane mène l'Angleterre face aux ambitions de la République démocratique du Congo

L'Angleterre entame son parcours en phase à élimination directe par un match à risque face à la République démocratique du Congo, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.
Thomas Tuchel, le sélectionneur des « Three Lions », a opté pour un onze résolument offensif afin d'assurer la qualification et d'éviter toute surprise africaine qui pourrait compromettre le rêve d'un premier titre depuis 1966.
Voici le onze de départ des Three Lions :
Gardien : Jordan Pickford.
Défense : Ezri Konsa, Nico Aurélie, Mark Joy, Jed Spence.
Milieu de terrain : Declan Rice, Elliott Anderson, Jude Bellingham.
Attaque : Harry Kane, Marcus Rashford, Noni Madueke.
De son côté, la République démocratique du Congo a aligné le onze suivant :
Gardien : Lionel Mpasi.
Défense : Aaron Wan-Bissaka - Axel Tuanzebe - Chancel Mbemba - Arthur Masuaku.
Milieu de terrain : Ngalail Mokau, Nathaniel Mboko, Samuel Motusami, Noah Sadek.
Attaque : Brian Sibenga – Yuan Wissa.