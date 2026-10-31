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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Avec une 17e victoire, le Real Madrid va-t-il mettre fin à son association avec le Barça ?

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
Espagne

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Le Real Madrid cherche à s'imposer sur la pelouse de son hôte, le Racing Santander, en Liga demain soir dimanche, afin de se défaire du partenariat qu'il partage avec le Barça dans un classement bien particulier.

Le Real Madrid aborde la rencontre de demain en troisième position au classement de la Liga avec 24 points, et joue l'esprit tranquille après sa victoire dans le Clasico lors de la dernière journée.

Selon les statistiques d'« Opta », le Real Madrid est en tête de la liste des équipes ayant le plus battu le Racing Santander à domicile en Liga, à égalité avec le Barça et l'Athletic Bilbao.

Le Racing s'est incliné face au Real Madrid lors de 16 matches sur 44 confrontations à domicile, soit le même bilan que face au Barça sur 44 matches également, et face à l'Athletic Bilbao sur 45 matches.

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Le Racing a par ailleurs encaissé 67 buts face au Real Madrid, soit le deuxième total le plus élevé derrière le Barça qui en a marqué 68 dans ses filets. Ainsi, le moindre but du club merengue demain égalerait le bilan de son rival.

Une série de 11 matches ?

Le Racing Santander n'a par ailleurs remporté aucune victoire lors de ses 10 derniers matches face au Real Madrid en Liga, en perdant 9 et en en concédant un match nul.

Il pourrait égaler sa deuxième plus longue série sans victoire face au club merengue dans la compétition, laquelle s'étend sur 11 matches (3 nuls et 8 défaites) entre 1982 et 1994, sachant que la plus longue série a atteint 13 matches (deux nuls et 11 défaites) entre 1951 et 1973.

De son côté, le Real Madrid a engrangé des points lors de ses 5 derniers matches à l'extérieur face au Racing Santander en Liga, avec 4 victoires et un match nul, et a gardé sa cage inviolée lors de 4 d'entre eux.

Il n'avait jamais disputé 6 matches consécutifs à l'extérieur face au Racing sans défaite dans la compétition, à une seule exception près, en septembre 1961, lorsqu'il avait signé 4 victoires et deux nuls.

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