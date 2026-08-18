Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Avec un salaire faramineux : Reinders signe son contrat avec Al-Qadisiyah

Mercato
T. Reijnders
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Saudi Pro League
Manchester City vs Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Premier League
Pays-Bas
Arabie saoudite
Angleterre

Le milieu de terrain néerlandais se rapproche du championnat saoudien

Le Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain de Manchester City, a signé son contrat de transfert vers le club d'Al-Qadisiyah, ce qui en fait sa dernière recrue au cours de l'actuelle période des transferts estivale.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Qadisiyah était entré en négociations avancées avec Manchester City afin de recruter Reijnders lors de l'actuelle période des transferts estivale, pour un montant de 60 millions d'euros.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a affirmé que Reijnders a bel et bien signé, ce mardi, son contrat de transfert vers le club d'Al-Qadisiyah lors du mercato estival en cours.

Le journal a toutefois précisé que le milieu de terrain néerlandais rejoindra le club de l'Est du royaume pour seulement 42 millions d'euros, mais qu'il percevra un salaire faramineux d'une valeur de 18 millions de dollars.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

Saudi Pro League
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

Selon ce qu'avaient révélé des rapports de presse plus tôt, Reijnders est arrivé en Arabie saoudite hier lundi, afin de finaliser son transfert vers Al-Qadisiyah, après un accord sur toutes les clauses.

Reijnders pourrait faire ses débuts avec Al-Qadisiyah lors de la confrontation face à Al-Ittihad, vendredi prochain, pour la deuxième journée de la Roshn League, mais cette décision reviendra à l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers.

Le joueur de 28 ans avait rejoint Manchester City lors de la dernière période des transferts estivale, en provenance de Milan, disputant 50 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et à en offrir 8.

Il convient de rappeler qu'Al-Qadisiyah s'emploie à renforcer fortement son effectif pour la nouvelle saison, d'autant plus qu'il participera à la Ligue des champions d'Asie Élite pour la première fois de son histoire.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google