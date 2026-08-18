Le Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain de Manchester City, a signé son contrat de transfert vers le club d'Al-Qadisiyah, ce qui en fait sa dernière recrue au cours de l'actuelle période des transferts estivale.

Des rapports de presse avaient révélé qu'Al-Qadisiyah était entré en négociations avancées avec Manchester City afin de recruter Reijnders lors de l'actuelle période des transferts estivale, pour un montant de 60 millions d'euros.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a affirmé que Reijnders a bel et bien signé, ce mardi, son contrat de transfert vers le club d'Al-Qadisiyah lors du mercato estival en cours.

Le journal a toutefois précisé que le milieu de terrain néerlandais rejoindra le club de l'Est du royaume pour seulement 42 millions d'euros, mais qu'il percevra un salaire faramineux d'une valeur de 18 millions de dollars.

Selon ce qu'avaient révélé des rapports de presse plus tôt, Reijnders est arrivé en Arabie saoudite hier lundi, afin de finaliser son transfert vers Al-Qadisiyah, après un accord sur toutes les clauses.

Reijnders pourrait faire ses débuts avec Al-Qadisiyah lors de la confrontation face à Al-Ittihad, vendredi prochain, pour la deuxième journée de la Roshn League, mais cette décision reviendra à l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers.

Le joueur de 28 ans avait rejoint Manchester City lors de la dernière période des transferts estivale, en provenance de Milan, disputant 50 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et à en offrir 8.

Il convient de rappeler qu'Al-Qadisiyah s'emploie à renforcer fortement son effectif pour la nouvelle saison, d'autant plus qu'il participera à la Ligue des champions d'Asie Élite pour la première fois de son histoire.