Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection du Portugal, a annoncé sa retraite du football international dans une surprise retentissante, après avoir pourtant confirmé plus tôt son souhait de poursuivre, rejoignant ainsi son rival historique Lionel Messi, qui avait annoncé sa retraite il y a environ un mois.

Ronaldo a tiré le rideau sur sa carrière internationale, 23 ans après sa première apparition sous son maillot, une décision qu'il a dévoilée dans un message d'adieu émouvant publié sur ses comptes de réseaux sociaux ce jeudi matin.

Le capitaine du Portugal n'a pas attendu l'annonce de la liste du sélectionneur Jorge Jesus, prévue demain vendredi, en vue de la trêve internationale de novembre, pour faire part de sa décision.

La star d'Al-Nassr a choisi de faire ses adieux à la sélection par un message vidéo d'environ 5 minutes, au cours duquel il est apparu s'adressant au public portugais.

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Ronaldo a mis un terme à son aventure internationale après avoir disputé 234 matchs, au cours desquels il a inscrit 146 buts, et remporté trois titres avec la sélection de son pays, le plus marquant étant le Championnat d'Europe des nations, l'« Euro 2016 », en plus de deux titres en Ligue des nations.

Rébellion, suspension puis retraite

Ronaldo a mis fin à sa carrière sous le maillot de la sélection de son pays après une crise qui a agité les milieux sportifs lors de la dernière trêve internationale, et qui a soulevé des interrogations sur sa relation avec son entraîneur Jorge Jesus.

La tension s'est emparée de la sélection du Portugal après que Ronaldo a quitté le camp de l'équipe au Danemark sans autorisation.

Ronaldo avait déjà purgé la peine de suspension de 30 jours, et il a également réglé une amende financière de 255 euros, après avoir quitté le rassemblement de la sélection.

La star portugaise s'était auparavant dite prête à accepter toute sanction découlant de son comportement, ce qui s'est effectivement produit, mais la crise ne s'est pas limitée au volet disciplinaire, car la relation entre lui et Jesus n'est pas parvenue à surmonter le différend qui a éclaté entre eux.

Ronaldo s'est senti trahi par les déclarations explicatives livrées par l'entraîneur portugais, estimant qu'elles ne respectaient pas l'accord explicite auquel les deux parties étaient parvenues lors d'une réunion précédente, ce qui l'a poussé à clarifier sa position dans un message au ton tranchant.

La situation de tension entre les deux parties s'est prolongée, dans un contexte de doutes sur la présence de Ronaldo dans la prochaine liste du Portugal, qui se prépare à affronter le Danemark le 14 novembre et le pays de Galles le 17 du même mois, dans le cadre des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Malgré la présence du nom de Ronaldo dans la liste préliminaire de la sélection en vue des deux matchs, la décision de prendre sa retraite a mis un terme définitif aux spéculations sur son retour, le porteur du maillot numéro 7 étant désormais absent de la sélection de son pays pour le reste de sa carrière footballistique.

La Fédération portugaise de football, représentée par son président Pedro Proença, avait tenté d'intervenir pour contenir la crise et ramener Ronaldo au sein de la sélection, mais les efforts de médiation n'ont pas réussi à ramener les choses à la normale.

Voici le texte intégral du message d'adieu de Ronaldo :

« Au peuple portugais, le jour est venu où je rends le maillot numéro 7 à toute notre sélection. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il m'appartenait à moi seul, mais j'ai eu, pendant 23 ans, l'honneur et la responsabilité de le porter, de le défendre et de l'emmener avec moi sur les terrains du monde entier.

Aujourd'hui est venu le moment de passer le flambeau à l'avenir. Ce n'était pas une décision facile, car il y a des décisions que la raison ne prend pas seule, le cœur y participe aussi.

Je termine une aventure qui a commencé en août 2003, et qui a changé ma vie à jamais. Lorsque je regarde en arrière et que je me remémore tout ce que j'ai vécu avec la sélection, je ne vois pas seulement des matchs, des buts, des records et des trophées, je vois des personnes. Je vois des émigrés qui avaient le sentiment que le Portugal se rapprochait d'eux le temps de 90 minutes, et je vois des millions de Portugais que je n'ai pas rencontrés en personne, mais qui ont fait partie de ma vie. Car au bout du compte, le football est bien plus qu'un simple jeu : ce sont les gens.

Tout au long de mon parcours avec la sélection, j'ai cherché à dépasser mes limites. Je voulais gagner, être le meilleur et écrire l'histoire. J'ai toujours été exigeant envers moi-même, aspirant à davantage, croyant en notre capacité à aller le plus loin possible, et j'ai tout donné pour ce maillot.

Nous avons vécu des après-midi et des soirs parfaits, et remporté des victoires que je n'oublierai jamais, tout comme nous avons subi des défaites dont le souvenir me fait encore mal aujourd'hui. J'ai parfois échoué, j'ai souffert, et j'ai traversé des moments où je n'ai pas pu offrir aux Portugais ce qu'ils désiraient si ardemment, mais je n'ai jamais abandonné, et surtout je n'ai jamais perdu la fierté de représenter le Portugal.

J'ai appris au fil de ces années des choses extrêmement simples : les buts passent, les trophées restent dans les musées, les records finissent par être battus par quelqu'un, mais il y a une chose que le temps ne peut jamais effacer, c'est la place que nous occupons dans le cœur des gens. Si je vous ai un jour rendus heureux, ou amenés à étreindre quelqu'un après l'un de mes buts, ou à oublier un moment difficile, ou à ressentir de la fierté pour notre pays, alors tout ce que j'ai fait en valait la peine. Parce qu'être portugais, cela signifie aussi cela : souffrir ensemble, se relever ensemble, et croire de nouveau.

Le Portugal aura toujours besoin de jeunes qui rêvent, de joueurs qui ne se résignent pas, et de nouvelles générations qui croient en la possibilité d'atteindre des endroits que personne n'avait atteints auparavant. Car un pays qui continue à fabriquer ses nouveaux héros est un pays qui ne cesse de croire en lui-même.

À mes coéquipiers en sélection, je souhaite adresser un mot particulier. Merci pour chaque course, chaque accolade, chaque discussion, chaque instant de silence avant d'entrer sur le terrain, pour chaque victoire que nous avons célébrée ensemble, et chaque défaite qui nous a rendus plus forts. Ce fut un honneur d'être votre capitaine, mais aucun capitaine ne marche seul, et vous faites partie de mon histoire.

À tous les entraîneurs, dirigeants, médecins, kinésithérapeutes, aux membres de l'équipement et à tous ceux qui ont travaillé avec moi au fil de ces années, merci à vous. Beaucoup d'entre vous n'ont pas figuré sur les photos, mais sans vous, aucune de ces photos n'aurait été possible.

À ma famille, merci d'avoir partagé ce rêve avec moi, et pour votre compréhension face aux périodes d'absence, aux sacrifices et aux moments où la sélection devait occuper, elle aussi, une place dans votre vie. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est parce que nous n'avons jamais fait qu'un.

Et aux Portugais, et à tous les enfants du Portugal dispersés à travers le monde, je souhaite vous dire une dernière chose. Il y a une image que je porterai toujours avec moi, celle du moment où l'on joue l'hymne national. Je regarde autour de moi et je vois mes coéquipiers, les tribunes, les enfants, les mères, les pères et les grands-parents, et je vois des Portugais qui ont parcouru de longues distances juste pour être présents là. Et durant ces minutes, nous cessons d'être différents : plus de clubs, plus de couleurs, plus de classes sociales, plus de métiers, plus d'opinions, une seule passion : le Portugal.

Ce sentiment, je le porterai avec moi toute ma vie. Aujourd'hui s'achève mon parcours sur le terrain avec la sélection nationale. Je pars la tête haute, fier du chemin que j'ai emprunté, et conscient d'avoir tout donné pour le Portugal. Mais je ne cesserai jamais d'être l'un des vôtres, et je continuerai à souffrir, à me réjouir et à célébrer chaque victoire du Portugal du plus profond de mon cœur.

J'ai passé ma vie à travailler pour devenir le meilleur joueur du monde, mais je réalise aujourd'hui que la plus grande victoire a été de mériter de représenter le meilleur pays du monde.

Merci pour ces 23 années, et merci d'avoir cru en moi et de m'avoir offert la chance de vivre un rêve qui a commencé lorsque je n'étais qu'un enfant sur l'île de Madère, courant derrière un ballon.

Le maillot numéro 7 restera, et la fierté de l'avoir porté m'appartiendra à jamais. Le Portugal restera toujours en moi.

À toujours, Cristiano Ronaldo. »