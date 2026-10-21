La légende Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a attiré tous les regards avec un commentaire inspirant en réponse au message du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, la star du Paris Saint-Germain, après la cruelle blessure dont il a été victime lors de la confrontation face au Barça en Ligue des champions.

Ronaldo a tenu à soutenir la star géorgienne après l'annonce par le Paris Saint-Germain de sa blessure, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, une blessure qui nécessite qu'il subisse une opération chirurgicale dans les prochains jours et qui lui impose un long parcours de soins et de rééducation.

Un message inspirant de Ronaldo à Kvaratskhelia

Ronaldo a commenté la publication de Kvaratskhelia sur Instagram avec des mots porteurs d'un message de soutien et de motivation à la star géorgienne dans cette épreuve, en s'appuyant sur sa longue expérience face aux défis et aux difficultés que rencontrent les joueurs de football.

Le capitaine d'Al-Nassr a écrit : « Les combats les plus difficiles au football sont souvent ceux que personne ne voit. Je connais ce sentiment, Kvara, mais n'oublie jamais ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui, et ne laisse pas un moment difficile te faire douter de jusqu'où tu peux aller. Garde cette flamme qui brûle en toi, car tes meilleurs jours et tes plus belles réalisations sont encore devant toi. »









Une cruelle blessure

Le Paris Saint-Germain avait annoncé la blessure de Kvaratskhelia, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors de la confrontation face au Barça en Ligue des champions, qui s'est terminée par la victoire de l'équipe française sur le score de 4-2.

Le club parisien a reçu un coup dur avec la perte de l'un de ses éléments offensifs les plus en vue, à un moment où la lutte pour les titres nationaux et européens se poursuit, tandis que le joueur se prépare à entamer la phase de soins et de rétablissement.

Kvaratskhelia promet de revenir plus fort

La star géorgienne avait publié un message émouvant sur son compte Instagram, dans lequel elle a révélé la difficulté d'accepter la blessure, s'interrogeant : « Pourquoi moi en particulier ? », avant d'affirmer sa détermination à traverser les mois de soins et de rééducation avec toute la douleur et les larmes que cela comporte.

Kvaratskhelia a insisté sur sa volonté de revenir plus fort pour ses supporters, promettant de ne ménager aucun effort durant son parcours de rétablissement, et a également adressé ses remerciements à tous ceux qui l'ont soutenu dans ces circonstances difficiles.

Le commentaire de Ronaldo est venu apporter un soutien moral à la star géorgienne, affirmant que surmonter les moments difficiles exige de s'accrocher à la confiance et à la foi en sa capacité de revenir, même lorsque le combat se déroule loin des yeux du public.

Il convient de rappeler que Cristiano Ronaldo a vécu une soirée difficile avec Al-Nassr, mardi, lors de la victoire contre Neom par un but en Roshn League, après avoir manqué un penalty dans le temps additionnel de la première période, avant de rater une occasion toute faite devant le but vide en début de seconde période, gâchant ainsi l'opportunité d'étoffer son compteur de buts et de continuer à se rapprocher de son 1000e but en carrière.





Malgré les ratés de Ronaldo devant le but, Al-Nassr a réussi à faire pencher la rencontre en sa faveur par un but à zéro, inscrit par le Portugais João Félix à la 61e minute, permettant à l'équipe de repartir avec trois précieux points. Cela a coïncidé avec le message de soutien que Ronaldo a adressé à Kvaratskhelia, dans une scène qui reflète la manière dont les stars du football affrontent les moments de frustration et de difficulté, même après de longues années de brio et de succès.