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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Avec trois défaites au compteur, les Lions de l’Atlas semblent prêts à plumer les Bleus

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É.-U.

L'équipe de France aborde avec sérieux son quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc, programmé jeudi prochain.

Les Bleus ont validé leur billet pour le top 8 après un succès étriqué face au Paraguay (1-0), tandis que les Lions de l’Atlas ont dominé le Canada 3-0 pour atteindre ce stade.

Selon le site de statistiques Opta, les Bleus restent sur un bilan défavorable face aux sélections africaines en Coupe du monde, ce qui pourrait jouer en faveur des Lions de l’Atlas.

Selon Opta, les sélections africaines sont responsables de 50 % des défaites de l’équipe de France en Coupe du monde au XXIe siècle (3 revers sur 6, hors tirs au but).

Les Bleus ont perdu 1-0 face au Sénégal en 2002, 1-2 contre l’Afrique du Sud en 2010, puis 1-0 devant la Tunisie en 2022.

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