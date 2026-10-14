Avec son premier triplé : comment Barcola a privé Mbappé d'entrer dans l'histoire de la Ligue des champions

Le Français Bradley Barcola, ailier de Liverpool, a privé son compatriote Kylian Mbappé, star du Real Madrid, d'entrer dans l'histoire de la Ligue des champions, grâce au triplé qu'il a inscrit face au LASK Linz.

Liverpool s'est imposé sur la pelouse du LASK Linz sur le score de 6-3, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mercredi, au stade du club autrichien, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

La rencontre a été marquée par une performance éclatante de Barcola, qui a signé le premier triplé de toute sa carrière, alors qu'il disputait son 206e match.

Selon le compte de statistiques « MisterChip », Barcola a inscrit le 1000e but des joueurs français dans l'histoire de la Ligue des champions, faisant d'eux la deuxième nationalité à atteindre ce total de buts dans la compétition, derrière le Brésil (1149 buts).

Après la fin du match de Liverpool, l'autre Français Kylian Mbappé a brillé lors de la rencontre entre le Real Madrid et la Roma, au stade Olympique, dans le cadre de la même journée de la compétition européenne.

Mbappé a inscrit le premier but du Real Madrid face à la Roma, à la 25e minute de jeu, après une frappe puissante aux abords de la surface de réparation, que le gardien n'a pas réussi à repousser.

Mbappé aurait pu être l'auteur du 1000e but français en Ligue des champions, sans la prestation de Barcola avec Liverpool et le premier triplé de son histoire.

Il convient de noter que Mbappé est le deuxième meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, avec 72 buts, devancé uniquement par Karim Benzema, la légende du Real Madrid, qui en a inscrit 90.