Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Avec son premier but, Rodrygo mène Barcelone vers un record historique en Liga

Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

Le milieu de terrain espagnol brille

Rodrigo, le nouveau milieu de terrain du Barça, a conduit le club catalan à pulvériser son propre record en Liga, après 76 années complètes, grâce à son premier but sous ses couleurs.

Le Barça se déplaçait ce samedi sur la pelouse du Real Betis, au stade Benito Villamarín, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

À la 41e minute de jeu, Rodrigo a inscrit le deuxième but du Barça, en reprenant de la tête un centre de Fermín López sur un corner.

Il s'agit du premier but du milieu de terrain espagnol avec le Barça depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de Manchester City, lors de sa dixième rencontre avec le club.

Ce but est également le 36e inscrit par le club catalan cette saison en Liga, alors qu'il ne s'agit que de sa neuvième rencontre dans la compétition, soit une moyenne de 4 buts par match.

Selon le réseau Stats du Foot, le Barça devient la première équipe de l'histoire de la Liga à inscrire 36 buts ou plus après seulement 9 journées, et ce depuis qu'il avait lui-même marqué 37 buts lors de la saison 1950-1951.

Rappelons que le Barça avait remporté l'ensemble de ses huit précédentes rencontres en Liga. En cas de nouveau succès face au Real Betis, il deviendrait le premier club à gagner ses 9 premiers matchs depuis le Real Madrid lors de la saison 1968-1969.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google