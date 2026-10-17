Rodrigo, le nouveau milieu de terrain du Barça, a conduit le club catalan à pulvériser son propre record en Liga, après 76 années complètes, grâce à son premier but sous ses couleurs.

Le Barça se déplaçait ce samedi sur la pelouse du Real Betis, au stade Benito Villamarín, dans le cadre de la neuvième journée de Liga.

À la 41e minute de jeu, Rodrigo a inscrit le deuxième but du Barça, en reprenant de la tête un centre de Fermín López sur un corner.

Il s'agit du premier but du milieu de terrain espagnol avec le Barça depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de Manchester City, lors de sa dixième rencontre avec le club.

Ce but est également le 36e inscrit par le club catalan cette saison en Liga, alors qu'il ne s'agit que de sa neuvième rencontre dans la compétition, soit une moyenne de 4 buts par match.

Selon le réseau Stats du Foot, le Barça devient la première équipe de l'histoire de la Liga à inscrire 36 buts ou plus après seulement 9 journées, et ce depuis qu'il avait lui-même marqué 37 buts lors de la saison 1950-1951.

Rappelons que le Barça avait remporté l'ensemble de ses huit précédentes rencontres en Liga. En cas de nouveau succès face au Real Betis, il deviendrait le premier club à gagner ses 9 premiers matchs depuis le Real Madrid lors de la saison 1968-1969.