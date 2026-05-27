Avec regret, Koeman a rayé de la liste le nom du joueur comptant 79 sélections en équipe nationale néerlandaise

Stefan de Vrij est écarté du groupe définitif des 26 Néerlandais pour la Coupe du monde. Mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur Ronald Koeman a justifié cette décision : le défenseur de l’Inter s’est blessé dimanche.

« Il s’est blessé dimanche dernier, et il s’est avéré qu’il y avait une lésion. Stefan aurait besoin de douze à quatorze jours pour être à nouveau opérationnel. Or, il n’a disputé que très peu de matchs en raison de ce type de blessures », explique Koeman pour justifier l’absence du défenseur.

« Nous avons donc dû l’écarter », conclut Koeman, précisant que le défenseur, auteur de 79 sélections, ne figure pas dans ses plans pour la Coupe du monde estivale.

Le sélectionneur indique également que Matthijs de Ligt (Manchester United) et Emmanuel Emegha (Chelsea) sont forfait pour la même raison. De Ligt souffre depuis des mois d’une lombalgie, ce qui rendait sa participation au Mondial hautement incertaine depuis longtemps.

International depuis 2012, De Vrij (34 ans) a pris part aux Coupes du monde 2014 et 2022 ainsi qu’aux Championnats d’Europe 2021 et 2024.

L’avenir de De Vrij à l’Inter, où son contrat expire le 30 juin, fait l’objet de nombreuses spéculations. Le défenseur néerlandais a récemment été cité comme une recrue potentielle du club qatari Al-Sadd.