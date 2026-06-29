Avec Mazraoui en tête, trois Marocains s’apprêtent à disputer un match exceptionnel en Coupe du monde

Au coup d’envoi des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, le duel Maroc-Pays-Bas dépassera le cadre d’une simple rencontre sportive : ce sera une bataille identitaire, un mélange de nostalgie et trois cœurs marocains déchirés entre l’hymne de la « patrie des pères » et celui de la « patrie de naissance ».

Trois joueurs marocains – Nasser Mazraoui, Sofiane Amrabat et Anas Salah El-Din – défieront les « moulins à vent » néerlandais, mais garderont en mémoire les rues de Liderdorp, Hoizen et Amsterdam.

Les « Lions de l’Atlas » défient les Pays-Bas dans un match que beaucoup présentent comme le plus équilibré et le plus captivant de ce tour, mais le vrai suspense se joue dans l’histoire de ces trois joueurs qui ont choisi de représenter le Maroc face au pays où ils sont nés.

Mezraoui, 48 sélections, est né à Leidschendam de parents marocains immigrés ; Amrabat, 76 sélections, est originaire de Hoorn ; Salah El-Din, 11 sélections, a vu le jour à Amsterdam. Trois villes néerlandaises, trois maillots verts qui vont désormais défier les Oranje.

Ce scénario n’est pas isolé au sein de la sélection marocaine : selon « Mundo Deportivo », 19 des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde sont nés à l’étranger. Ces chiffres illustrent la présence d’une importante communauté marocaine aux Pays-Bas, l’une des plus grandes du pays ; une communauté qui, le soir du match, vivra un dilemme : elle encouragera ses enfants sur le terrain tout en craignant pour la sélection de son pays.

Une soirée exceptionnelle en perspective, au cours de laquelle Mazraoui, Amrabat et Salah Eddine donneront tout pour gâcher la fête de leurs anciens voisins et amis d’enfance. Une soirée où la nostalgie affrontera l’ambition, et la loyauté les souvenirs, sous les projecteurs de la Coupe du monde.