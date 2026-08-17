Le Real Madrid a été mis en garde contre le sombre scénario qui l'attend cette saison. En référence à ce qui est arrivé à l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, lorsqu'elle semblait prête à dévorer le monde avec un quatuor offensif imbattable, elle s'est heurtée au mur espagnol et est tombée sans comprendre ce qui s'était passé.

L'analyste Marcos López, dans l'émission « El Sanedrín » sur « Carrusel », a déclaré que ce match, au cours duquel la sélection de Luis de la Fuente, emmenée par Rodri, a écrasé son homologue française, restera gravé dans les mémoires, car il a révélé une vérité footballistique : une attaque terrifiante ne suffit pas à elle seule face à un milieu de terrain dominant.

López estime que le tableau du prochain Clasico ressemble exactement à cette confrontation. Le Barça possède en effet le meilleur milieu de terrain, avec le retour imminent de Rodri pour renforcer l'effectif du champion de Liga, tandis que le Real Madrid dispose d'un arsenal offensif dévastateur avec Mbappé, Vinicius, Bellingham et Diomandé, mais il lui manque l'élément décisif qui lui a fait défaut lors des deux dernières saisons sans titre : le milieu de terrain qui contrôle le rythme du match.

Il a ajouté en s'interrogeant : « Nous parlons tous de l'attaque dévastatrice du Real Madrid, mais est-elle meilleure que celle de la France lors de la Coupe du monde ? Les équipes qui comptent quatre attaquants formidables ont besoin d'une structure solide, non seulement en défense, mais aussi au milieu de terrain, et c'est ce que le Real Madrid ne possède pas actuellement. »

De son côté, Tomás Roncero, directeur adjoint du journal « As », a tenté d'atténuer la portée de cette comparaison, estimant que réduire un projet sportif aussi ambitieux à un seul match serait une erreur, tout en reconnaissant que le match Espagne-France a montré comment un milieu de terrain peut prendre le dessus sur quatre grands attaquants, mettant en garde dans le même temps sur le fait que Mourinho possède cette année « le plus grand arsenal d'Europe ».

L'analyste Bruno Alemany a complété le tableau par une critique directe de la planification à Madrid, déclarant : « Il y a une chose que je ne comprends pas : vous essayez de recruter le meilleur joueur du monde à son poste, et lorsqu'il refuse, vous ne recrutez pas de remplaçant et vous n'avez pas de plan B. Du point de vue de la planification sportive, cela n'a aucun sens », en référence à l'échec du Real à s'attacher les services de Rodri ou d'un joueur au profil similaire, un mouvement qui pourrait offrir au Barça un avantage décisif dans la lutte pour la domination nationale.