Avec le soutien de Guardiola : un entraîneur espagnol concurrence Enrique en France

Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a contribué au recrutement d'un nouvel entraîneur par l'Olympique Lyonnais au cours des dernières heures.

L'Olympique Lyonnais a présenté son nouvel entraîneur, l'Espagnol Carlos Vicens, qui succédera à l'ancien entraîneur du club de Braga, Paulo Fonseca, âgé de 43 ans, parti rejoindre le Sporting Lisbonne.

Le nouvel entraîneur de Lyon a bénéficié d'un soutien de taille, puisqu'il a été salué par Pep Guardiola, auprès duquel il a travaillé comme adjoint à Manchester City pendant cinq ans.

Le directeur général de l'Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger, a révélé en conférence de presse qu'il avait pris contact avec l'entraîneur espagnol pour se renseigner sur Vicens.

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Il a déclaré : « J'ai parlé avec Guardiola, qui a fait beaucoup d'éloges sur Carlos. Pour nous, la décision la plus judicieuse était finalement de laisser Paulo rejoindre le club de son enfance, et nous avons choisi Carlos. »

Il a poursuivi : « Quand on parle avec Pep, c'est un monologue, et c'est positif. Il m'a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité. Il m'a dit que Carlos était quelqu'un de formidable. Il m'a conseillé d'aller de l'avant et de discuter avec lui. »

Lyon occupe la cinquième place du classement de la Ligue 1, avec 17 points, à 6 points du Paris Saint-Germain, leader, dirigé par un autre Espagnol, Luis Enrique.