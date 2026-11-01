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imago-sport-1085368440.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy
Traduit par

Avec la participation de Salah, Trabzonspor bat Gaziantep sur le score de 2-0

M. Salah
Trabzonspor vs Gaziantep FK
Trabzonspor
Gaziantep FK
Super Lig
Égypte
Turquie

Le Pharaon se rapproche de la première place

L'équipe de Trabzonspor a signé une victoire face à Gaziantep sur le score de 2-0, ce dimanche, lors de la dixième journée du championnat turc.

Stefan Savić a inscrit le premier but de Trabzonspor dans la dernière minute de la première période, sur un corner exécuté par la star égyptienne Mohamed Salah dans la surface de réparation, avant qu'Ernest Muçi ne la dévie de la tête vers Savić, qui l'a logée au fond des filets.

Ernest Muçi a ajouté le deuxième but de Trabzonspor à la 61e minute, grâce à une frappe puissante de l'extérieur de la surface de réparation qui est venue se loger dans les filets de Gaziantep.

Avec ce résultat, Trabzonspor occupe désormais la troisième place du classement du championnat turc avec 22 points, à seulement 3 points de Galatasaray, leader.

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De son côté, Gaziantep a reculé après cette défaite à la 15e place avec seulement 8 points.

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