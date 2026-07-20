Avec la participation de Hamza Abdelkarim, Hansi Flick met la pression sur les stars du FC Barcelone

Hans Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a durci les séances d’entraînement physique dès le début de la deuxième semaine de préparation, avec l’appui du nouveau préparateur Benjamin Kogel, afin d’élever le niveau de condition des joueurs.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, la deuxième des deux séances prévues ce lundi — dans le cadre d’un programme comprenant trois entraînements jusqu’à dimanche — a été allongée. Elle s’est principalement concentrée sur le travail physique, sur décision de l’entraîneur allemand.

Le groupe de l’après-midi était identique à celui de la séance matinale, avec la rentrée de l’Uruguayen Ronald Araújo, de retour à l’entraînement après sa participation à la Coupe du monde.

Les joueurs de la réserve et des équipes jeunes, présents depuis lundi dernier avec le groupe pro, ont aussi pris part à la séance : Orian Joren, Alex Gonzalez, Oscar Gestao, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibrahima Tounkara, Tony Fernandez, Joi Fernández, Geoffrey Torrents, Tommy Márquez, Brian Farinas, Álvaro Cortés, Aaron Yakobishvili, Iker Rodríguez et Xavi Espart, de retour après trois jours de repos suite à son sacre au Championnat d’Europe des moins de 19 ans.

Le jeune issu du centre de formation Hafiz Garima est toujours absent pour cause de maladie, mais il devrait bientôt reprendre l’entraînement.