Avec la même intensité dans le regard, Messi réédite la scène emblématique de Maradona, quarante ans plus tard

Depuis des années, une photo circulant dans les médias montre la légende Diego Maradona, lors du tirage au sort du match Argentine-Italie de la Coupe du monde 1986 au Mexique. Sur ce cliché, il fixe de son regard de prédateur Gaetano Scirea, le capitaine de la Squadra azzurra, alors championne du monde.

Maradona ne prêtait aucune attention à la pièce ni à l’arbitre, fixant exclusivement son adversaire.

Quarante ans plus tard, la scène s’est reproduite en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Mercredi dernier, Lionel Messi a fixé Harry Kane du regard tout au long de la cérémonie du tirage au sort, sans jamais détourner le regard.

La séquence a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, avant que Messi ne reconcentre l’attention sur la pelouse.

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Selon la chaîne argentine TyC Sports, les similitudes entre les deux images ne s’arrêtent pas là, En effet, lors de la Coupe du monde 1986, Maradona avait déjà lancé un regard à Sceria avant d’affronter l’Italie lors de la deuxième journée de la phase de groupes, puis avait livré une performance inoubliable en inscrivant un but somptueux lors du match nul (1-1).

Quatre décennies plus tard, Messi a reproduit la même scène avant d’affronter l’Angleterre en demi-finale, puis a livré une performance exceptionnelle pour mener l’Argentine à la victoire (2-1), soit le même résultat que celui obtenu par Maradona face au même adversaire, en quarts de finale de la Coupe du monde 1986.

Messi a été le moteur de l’attaque argentine : il a servi les passes décisives pour les buts d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez, et réussi 9 dribbles, prouvant à 39 ans qu’il reste l’homme clé des grands rendez-vous.