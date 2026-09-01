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Avec l'arc et la flèche : Mostafa Mohamed rejoint Salah en championnat de Turquie

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L'avant-centre égyptien fait son retour en Turquie pour une deuxième expérience

Le club turc de Konyaspor a annoncé ce mardi la signature de l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed pour un contrat de 3 ans, en provenance de Nantes après une grave crise avec le club français.

Selon le communiqué du club turc, la cérémonie de signature du contrat s'est tenue au musée de Konyaspor, à l'intérieur du stade du club, en présence d'Ali Camgöz, responsable du secteur football au sein du club.

Le compte de Konyaspor sur la plateforme X a publié une vidéo de bienvenue pour Mostafa Mohamed, dans laquelle la star égyptienne apparaît avec sa célèbre célébration de l'arc et de la flèche, qui incarne l'emblème de son ancien club, le Zamalek.

L'attaquant égyptien devrait porter le maillot numéro 42 avec sa nouvelle équipe, à qui Konyaspor a souhaité bonne chance et réussite tout au long de son parcours avec le club.

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Mostafa Mohamed n'est pas un inconnu du championnat turc, puisqu'il avait déjà porté le maillot de Galatasaray en 2021.

Mostafa Mohamed rejoint son compatriote Mohamed Salah dans le championnat turc, l'ancienne star de Liverpool ayant rejoint cet été Trabzonspor.

Mostafa Mohamed a débuté sa carrière professionnelle avec le club égyptien d'El Dakhleya, avant de représenter les clubs du Zamalek, de Tanta et de Tala'ea El Gaish, puis de tenter des expériences avec Galatasaray et Nantes en France.

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