L'Atlético de Madrid a décroché une victoire au bout du suspense sur la pelouse de son hôte, le Deportivo Alavés, sur le score de 2-1 ce samedi soir, lors de la huitième journée de la Liga.

Les Colchoneros ont beaucoup souffert malgré la supériorité numérique face à l'Alavés, qui a évolué à 10 joueurs à partir de la 61e minute après l'expulsion d'Ángel Pérez.

L'Atlético de Madrid porte ainsi son total à 19 points et occupe la deuxième place, tandis que l'Alavés reste bloqué à 11 points, à la sixième position.

Le journal Sport est revenu sur les moments forts de la rencontre, l'Atlético ayant d'emblée imposé sa domination sur le match et étant parvenu à ouvrir le score à la 33e minute, après une magnifique combinaison technique entre Grimaldo et Lookman aux abords de la surface de réparation.

Le joueur nigérian a échangé le ballon avec son coéquipier dans un une-deux, l'international espagnol lui ayant transmis le ballon du talon de façon superbe, avant de glisser le ballon entre les jambes de Sivera, le gardien de l'Alavés, inscrivant le but de l'avantage.

Mais alors que la première période semblait devoir se terminer sur l'avantage de l'Atlético de Madrid, Le Normand a perdu son sang-froid lors d'un corner, après avoir ceinturé Toni Martínez de ses bras, et l'arbitre Quintero González n'a pas hésité à accorder un penalty.

La technologie vidéo a confirmé la décision de l'arbitre central, et Lucas Boyé s'est chargé de transformer le penalty, offrant à l'Alavés le but égalisateur.

Au coup d'envoi de la seconde période, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a lancé le duo Julián Álvarez et Baena.

Álvarez a provoqué l'expulsion d'Ángel Pérez, après que le joueur de l'Alavés est intervenu avec une grande violence sur sa cheville, et à partir de cet instant, les choses sont devenues beaucoup plus faciles pour l'Atlético de Madrid.

Pourtant, le but de la victoire n'est tombé qu'à la 86e minute de la rencontre, après que Baena a offert un geste technique génial, en adressant un centre précis de l'extérieur du pied, repris de la tête par Cuti Romero qui a logé le ballon dans les filets au second poteau.







