Le Brésilien Raphinha, star du Barça, estime que son coéquipier espagnol Lamine Yamal est le plus méritant pour le Ballon d'Or 2026, soulignant qu'il possède tous les atouts qui le qualifient pour remporter le trophée.

Il ne reste plus qu'une semaine aux cent journalistes sélectionnés pour participer au vote du Ballon d'Or afin d'envoyer leurs bulletins au magazine « France Football », et parmi la liste des trente nominés, Lamine Yamal figure parmi les candidats les plus en vue, tandis que le nom de Raphinha ne figure pas sur la liste.

Dans un entretien accordé aux quotidiens britannique « The Guardian » et italien « La Gazzetta dello Sport », lorsqu'on lui a demandé si Lamine était le candidat idéal pour remporter le Ballon d'Or, Raphinha a répondu : « Sans aucun doute, oui ».

Le capitaine du Barça a expliqué son point de vue, selon les propos rapportés par le journal « Mundo Deportivo » : « Je pense que remporter le Ballon d'Or dépend des statistiques individuelles, des titres collectifs et de la magie qu'un joueur possède sur le terrain. Le charisme et tout cela. Ce sont les facteurs les plus importants, et Lamine les possède tous ».

Il a ajouté : « Lamine affiche des chiffres impressionnants, non seulement la saison dernière, mais aussi celle d'avant. Et il a démarré cette saison de façon remarquable ».

Concernant les titres, Raphinha a commenté : « Lamine a remporté deux titres sur trois avec le Barça, en plus de la Coupe du monde avec la sélection de son pays ».

Il a poursuivi : « C'est l'un des joueurs les plus importants du Barça et de la sélection espagnole. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il mérite de remporter le trophée ».

Il a complété ses déclarations : « Quant à ce que disent les autres, chacun défend son propre intérêt, mais pour moi, c'est parfaitement clair ».

Il a ajouté : « Même si je n'étais pas le coéquipier de Lamine, ce qu'il produit sur le terrain, ses statistiques et les titres qu'il a remportés font de lui, à mes yeux, le candidat le plus en vue, et il doit remporter le trophée ».

Il convient de rappeler que la cérémonie du Ballon d'Or se tiendra le 26 octobre à Londres, tandis que le 28 septembre en cours sera la date limite pour la soumission des votes.

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