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Le PSV et Feyenoord savent combien de points il leur faut pour atteindre les barrages de la Ligue des champions. Selon Football Rankings, dix points suffisent pour terminer parmi les 24 premiers clubs. Il manque encore six points au PSV, tandis que Feyenoord doit en récolter sept. Les deux clubs néerlandais ont encore quatre matches à disputer dans la phase de ligue.

Les équipes classées de la première à la huitième place se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Celles qui terminent entre la neuvième et la 24e place disputent les barrages. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Arsenal ont déjà assuré leur place en phase à élimination directe après quatre journées, écrit Football Rankings sur X. D'autres clubs pourraient les rejoindre à l'issue de la cinquième journée.

Où en est le PSV ?

Le PSV occupe actuellement la 24e place avec quatre points et une différence de buts de -1. L'équipe de Peter Bosz se trouve donc juste du bon côté de la ligne de qualification. Sa marge est toutefois particulièrement mince, puisque Bodø/Glimt, 25e, compte également quatre points.

Le club d'Eindhoven se déplace mardi soir chez le Real Madrid, deuxième avec douze points. Il lui restera ensuite trois matches : à domicile contre l'Atlético de Madrid (9 décembre), à l'extérieur contre Viking FK (20 janvier) et à domicile contre le VfB Stuttgart (27 janvier).

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Le PSV a pris ses quatre points grâce à un match nul contre le Shakhtar Donetsk (1-1) et une victoire face au FC Porto (0-1). Il a en revanche perdu contre le RB Leipzig (1-0) et le Club Bruges (1-2). Avec deux victoires lors de ses derniers matches, l'équipe de Bosz atteindrait la barre des dix points.

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Que doit faire Feyenoord pour atteindre les barrages ?

Avec trois points, Feyenoord est dans une situation nettement moins favorable. Le club de Rotterdam occupe la 32e place et affiche une différence de buts de -7. L'équipe entraînée par Giovanni van Bronckhorst doit encore récolter au moins sept points pour être assurée de disputer les barrages de la Ligue des champions.

Mardi soir, Feyenoord reçoit à De Kuip le FC Porto, 26e avec trois points. Une victoire permettrait donc au club de Rotterdam de réaliser une excellente opération face à un concurrent direct.

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Après le match contre Porto, Feyenoord se déplacera chez Viking FK (8 décembre), puis chez Galatasaray (19 janvier), avant de recevoir le RB Leipzig à De Kuip le 27 janvier.

Feyenoord a commencé la phase de ligue par une défaite contre Barcelone (5-1), avant de se reprendre en battant Côme (3-2). Le club de Rotterdam s'est ensuite incliné face au Real Betis (1-0) et à l'Inter (0-3). Pour atteindre la barre des dix points, il lui faut au moins deux victoires et un match nul.