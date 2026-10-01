L'affaire Negreira a connu un nouveau rebondissement spectaculaire, après que l'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a rouvert le dossier du Barça à la suite d'une démarche officielle du Real Madrid. Le club madrilène a adressé à l'instance européenne un dossier colossal comprenant près de 50 000 pages ainsi que des milliers de documents, de preuves et de témoignages, réclamant que l'affaire soit traitée avec les éventuelles conséquences sportives qui pourraient en découler.

Selon ce qu'a rapporté le journal AS, l'ouverture du dossier disciplinaire est désormais officielle, tandis que les documents remis par le club merengue ont commencé à être examinés par l'inspecteur chargé de l'affaire.

Toujours selon AS, le Real Madrid a réclamé que le Barça soit déchu des titres remportés au cours des années durant lesquelles le club catalan a versé de l'argent à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne.

La période visée par l'enquête s'étend de 2001 à 2018, soit les années durant lesquelles, selon AS, le Barça a versé près de 8,4 millions d'euros à Negreira, tandis que l'UEFA cherche à éclaircir la nature de ces paiements et leur finalité, ainsi qu'à déterminer s'ils ont eu une quelconque influence sur les compétitions.

Le Real Madrid avait annoncé officiellement en juin dernier qu'il avait soumis un mémoire aux organes disciplinaires de l'UEFA au sujet de l'affaire Negreira. Le club a indiqué que ce mémoire comportait des preuves qui, selon lui, renforcent les indices relatifs à des paiements de longue durée effectués par le Barça au profit de Negreira par le biais de différentes structures et sociétés.

L'UEFA a annoncé aujourd'hui avoir reçu du Real Madrid une « grande quantité » de documents liés à l'enquête en cours concernant le Barça dans l'affaire Negreira, confirmant que les inspecteurs chargés de l'éthique et de la discipline ont également obtenu ces documents afin de les évaluer dans le cadre de la révision continue du dossier.

AS précise que cette nouvelle étape signifie que l'affaire passe à la phase d'examen détaillé des preuves, en parallèle de la collecte d'informations directement auprès des parties concernées et de l'audition de leurs témoignages, ainsi que de l'octroi au Barça de la possibilité de présenter sa défense et ses observations sur le dossier.





Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, avait qualifié cette affaire, après sa révélation au grand public en 2023, comme l'une des plus graves qu'il ait vues dans le football, soulignant alors que l'affaire était prescrite sur le plan sportif en Espagne, mais qu'elle ne l'était pas pour l'UEFA.