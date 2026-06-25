Avec 11 buts encaissés à ce stade de la compétition, la Tunisie présente la pire défense de la Coupe du monde 2026

La sélection tunisienne a poursuivi son effondrement défensif lors de la Coupe du monde 2026. En encaissant deux buts dès les sept premières minutes face aux Pays-Bas lors de la troisième journée de la phase de groupes, elle a porté son total à 11 buts concédés dans le tournoi, devenant ainsi la défense la plus perméable parmi toutes les équipes participantes à ce jour.

Les « Aigles de Carthage » avaient d’abord subi une lourde défaite contre la Suède (5-1), puis une nouvelle défaite face au Japon (4-0), avant d’en concéder deux autres dès l’entame du match face aux Pays-Bas : un csc d’Elias Skhiri puis un second de Brian Proby, portant le total à 11 buts encaissés en trois rencontres.

Et ce total pourrait encore s’alourdir, le match contre les Pays-Bas n’étant qu’à sa première mi-temps.

Curaçao, avec 9 buts encaissés, occupe la deuxième place de ce classement peu enviable, tandis que la Suède et le Qatar, avec 7 buts chacun avant les derniers matchs de la troisième journée, illustrent l’écart défensif qui sépare la Tunisie de ses homologues.

Déjà mathématiquement éliminée avant même la troisième journée, la sélection tunisienne pourrait terminer la compétition avec l’un des pires bilans défensifs de l’histoire. Son dernier match s’annonce donc comme un nouveau chapitre d’une souffrance qui dure depuis le coup d’envoi de son parcours dans cette Coupe du monde 2026.







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