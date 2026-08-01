L'Australien Ange Postecoglou, directeur technique d'Al-Nassr, a accordé aux joueurs des Mondiaux une dernière chance avant de déterminer ceux qui quitteront le club avant le début de la nouvelle saison.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué que Postecoglou avait informé le staff administratif d'Al-Nassr du report de la révélation de la liste des joueurs sur le départ jusqu'à la fin du stage à l'étranger, dans la capitale portugaise Lisbonne.

Dès la fin des derniers matches du stage au Portugal et le retour dans la capitale saoudienne Riyad, l'entraîneur australien établira la liste des partants, que ce soit par une vente définitive ou par un prêt.

Le journal a précisé que la direction du club saoudien n'autorisera aucun joueur à partir en prêt gratuit lors de la saison prochaine, notamment parmi les joueurs liés par de gros contrats en matière de salaire.

Al-Nassr a débuté son stage dans la capitale portugaise Lisbonne le 19 juillet dernier, et a disputé deux matches amicaux jusqu'à présent : il a perdu le premier face à l'équipe réserve du Benfica sur le score de 2-1, avant de s'imposer contre l'espagnol Mérida 2-0.

Les Mondiaux disputent un troisième match aujourd'hui samedi, lorsqu'ils affronteront le portugais Estrela Amadora, avant de conclure leur stage par une confrontation contre l'espagnol Almería mardi prochain.

Al-Nassr entamera la nouvelle saison dans environ deux semaines, plus précisément le 15 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée de la Roshn League.