Avant son retour émouvant : Giroud révèle le secret de son départ d'Arsenal

Olivier Giroud, l'attaquant de Lille, a révélé la véritable raison de son départ d'Arsenal, affirmant qu'il avait été contraint de prendre cette décision afin de s'assurer une place dans la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2018.

Selon le journal britannique « Mirror », l'attaquant français a quitté les rangs d'Arsenal en janvier 2018 pour rejoindre Chelsea, l'un des rivaux de son ancien club en Premier League.

Giroud avait inscrit 105 buts en 253 matches sous le maillot d'Arsenal, après avoir été recruté par l'entraîneur français Arsène Wenger.

Giroud s'apprête à retrouver le nord de Londres cette semaine, lorsque Arsenal, champion de Premier League, affrontera son club actuel, Lille, en Ligue des champions.

L'attaquant français est revenu sur la période qu'il a passée à Arsenal : « Quand j'ai rejoint Arsenal, mes performances ont beaucoup progressé grâce aux fondamentaux que nous travaillions chaque jour à l'entraînement. »

Il a ajouté : « Nous travaillions le développement des qualités techniques, la finition en une touche, mais aussi la construction du jeu et les passes qui permettent de faire vivre l'attaque, le jeu en une touche pour tes coéquipiers, et la finition rapide des occasions dans la surface. »

Il a poursuivi : « C'était un exemple parfait. J'ai énormément progressé dans ce domaine et je suis devenu l'attaquant de pointe sur lequel les joueurs pouvaient compter pour lui adresser le ballon et l'utiliser dans la construction des attaques. J'avais une relation formidable avec mes coéquipiers à cette époque. Le style de Wenger reposait sur un jeu rapide et fluide, et c'était très agréable à regarder. »

Il a continué : « Il est évident que les espaces dans la surface sont aujourd'hui plus réduits, et que les équipes défendent bas et reculent beaucoup. C'est extrêmement difficile à mettre en place actuellement, mais je regarde beaucoup Arsenal et je constate certaines similitudes dans son style de jeu, car l'équipe cherche toujours à augmenter la vitesse du jeu dans le dernier tiers offensif. »

Il a enchaîné : « Tu ne veux laisser aucun espace à l'adversaire dans la surface. Et c'est formidable. Je peux voir beaucoup de similitudes entre l'équipe de Wenger et l'équipe actuelle. »

Au sujet des raisons qui l'ont poussé à quitter Arsenal, Giroud, âgé de 40 ans, a déclaré : « Cela faisait partie de ma carrière et de cette étape de ma vie de footballeur. Je devais quitter le club pour participer à la Coupe du monde 2018, et nous savons comment l'histoire s'est terminée. »

Il a conclu : « J'ai été très triste de quitter le club, mais j'étais contraint de prendre cette décision. C'était un choix difficile dans ma carrière, mais il était nécessaire et important pour poursuivre mon parcours. Et c'est formidable de revenir à 40 ans avec un club français, et de jouer face à l'Arsenal de Mikel Arteta. »



