Raphinha, sur le point de quitter le Barça, était convaincu que son aventure avec le club était arrivée à son terme, après s'être senti insuffisamment reconnu et avoir perdu confiance en lui. Son départ était quasiment acté dans son esprit.

Deux ans plus tard, la star brésilienne est devenue l'un des leaders du vestiaire catalan, et elle revient sur cet épisode pour montrer à quel point quelques mots de soutien peuvent changer l'état d'esprit d'un homme.

Le journal Sport a publié certains propos de Raphinha, tenus lors d'un entretien avec The Guardian durant la dernière trêve internationale : « Je savais au fond de moi que j'allais partir. J'avais déjà pris ma décision mentalement. »

La situation du joueur brésilien a changé lorsque Hansi Flick, qui venait tout juste de prendre en main le Barça, l'a appelé pour lui demander de ne prendre aucune décision avant de lui avoir parlé.

Prochains matchs BET LaLiga 12:30 BAR Regarder

Raphinha a expliqué : « Il m'a dit qu'il avait confiance en moi et que je serais un joueur important. Dans un moment comme celui-là, quelques mots peuvent te changer. »

Cette conversation a rendu à Raphinha quelque chose qu'il avait perdu : la confiance en soi. Il a ajouté : « J'ai toujours dit que Flick avait changé ma mentalité et qu'il m'avait changé sur le plan personnel. »

Ces déclarations coïncident avec le niveau remarquable affiché par la star brésilienne : lors des huit matches disputés par le Barça cette saison, Raphinha a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives sous le maillot catalan.

La transformation de Raphinha est aussi venue de ses coéquipiers. Lorsque les joueurs de l'équipe l'ont choisi comme capitaine, il a découvert que les autres voyaient en lui des qualités dont il n'avait même pas conscience.

Il a reconnu : « C'était comme appuyer sur un interrupteur. Les autres voyaient en moi quelque chose que je n'avais pas découvert moi-même. Et c'est ça qui m'a changé. »

Ainsi, le brassard a pris pour lui un sens bien plus profond : « Tu te sens quelqu'un d'important, et c'est un honneur. Il ne s'agit pas simplement de porter le brassard. »

Cette expérience personnelle a influencé la manière dont Raphinha se comporte avec les joueurs les plus jeunes. Dans un vestiaire qui réunit des adolescents et des professionnels dotés d'une grande expérience, la star brésilienne estime qu'écouter les autres, les soutenir et savoir quand intervenir sont des choses extrêmement importantes.

Raphinha accorde une attention particulière à Lamine Yamal : il essaie de l'aider lorsqu'il remarque qu'il a perdu sa concentration ou qu'il s'est déconnecté mentalement du déroulement du match. Il cherche également à transmettre du calme à ses coéquipiers, comme Jordon.

Raphinha est convaincu que les jeunes joueurs ont besoin de personnes proches d'eux qu'ils puissent prendre comme modèles, capables de corriger leurs erreurs sans renoncer à l'empathie à leur égard.

Il a expliqué : « Il faut parfois se comporter de façon paternelle, parce que ce sont des enfants. Mais ils le comprennent. Et si tu les reprends, ils savent que tu le fais pour leur bien. »