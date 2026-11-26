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Alors que le FC Barcelone le suivait tranquillement et faisait des plans pour l'avenir, un concurrent que personne n'attendait a surgi et s'est lancé dans la course de toutes ses forces. Brentford a décidé d'agir vite et de mettre 8 millions d'euros sur la table pour s'offrir l'un des plus grands espoirs du football espagnol : Holmes Junior, défenseur central de Gérone.

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Le FC Barcelone sait parfaitement qu'il a besoin d'un défenseur central gaucher de haut niveau. Le club dispose d'une longue liste comprenant des joueurs jeunes comme expérimentés, gauchers comme droitiers, mais le nom de Holmes Junior est celui qui brille le plus ces derniers temps.

À 17 ans, le joueur espagnol est devenu titulaire à Gérone. Il a disputé 10 matchs cette saison et inscrit un but, et commence à attirer l'attention de toute l'Europe, non seulement par ses performances, mais aussi par sa personnalité et son leadership sur le terrain.

Selon le quotidien espagnol Sport, le club catalan suit de près la progression du jeune défenseur et le considère comme un renfort précieux pour son effectif à l'avenir. Mais pendant que le joueur dispute la Coupe du monde U17 avec la sélection espagnole, en tant que titulaire et capitaine d'une équipe qui figure parmi les grands favoris, Brentford préparait une offre surprise.

Le journal souligne que le club anglais, actuellement sixième de Premier League, est déterminé à négocier avec Gérone pour recruter le joueur lors du mercato d'hiver en cours, et qu'il fait tout son possible pour convaincre les dirigeants.

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Toujours selon Sport, Gérone ne souhaite pas se séparer de son défenseur central titulaire en pleine saison, d'autant que le club a de réelles chances de jouer la montée en Liga. Brentford va néanmoins formuler une offre de 8 millions d'euros, dans l'espoir de convaincre les responsables du City Football Group que ce montant suffit pour laisser partir le joueur espagnol.

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Conscient de l'importance de l'un de ses projets les plus prometteurs, Gérone a pourtant pris des mesures pour sécuriser son avenir en prolongeant son contrat jusqu'en 2029. Cela ne semble toutefois pas suffire pour éloigner les grands clubs.

Le quotidien espagnol indique enfin que le Barça et son directeur sportif Deco vont surveiller la situation de près : si le dossier n'est pas bouclé cet hiver, le club catalan pourrait passer à l'action cet été.

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Qui est Holmes Junior ?

C'est un grand espoir dans tous les sens du terme. Né à Reus le 8 août 2009, il mesure 1,85 m et possède la double nationalité espagnole et colombienne. Il a été formé dans les académies de Reus, de l'Espanyol et du Real Madrid, avant de rejoindre celle du Nàstic de Tarragone, puis de signer à Gérone à l'été 2025.

Sa progression a été remarquablement rapide : il est aujourd'hui titulaire en équipe première et représente l'Espagne dans les sélections de jeunes.

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Citant ESPN, le journal rapporte que le Barça apprécie particulièrement la capacité de Holmes Junior à évoluer des deux côtés de la défense, un atout très recherché sur le marché des transferts, ainsi que la variété de ses qualités au milieu de terrain. Il est reconnu pour sa faculté à lancer les attaques depuis l'arrière et pour sa polyvalence, qui lui permet d'évoluer à différents postes.