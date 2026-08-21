Avant-match de Premier League : Arsenal - Coventry City

Premier League - Journée 1 21 août 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal - Coventry City débutera le vendredi 21 août 2026 à 15 h 00 EDT et 20 h 00 BST.

Le champion en titre Arsenal lance la nouvelle saison

L'Arsenal de Mikel Arteta lance la saison 2026-2027 sous les projecteurs d'un vendredi soir à Londres. En face, le promu Coventry City, entraîné par Frank Lampard.

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Qu'apporte le nouveau venu Coventry ?

Coventry a survolé le Championship la saison dernière, remportant le titre avec une avance colossale de 11 points sur Ipswich. Le club a terminé meilleure attaque (97 buts) et meilleure défense (45 buts encaissés), si bien que la montée dans l'élite vient valider le travail du manager Frank Lampard et de son équipe. Les Sky Blues ont enregistré l'arrivée de six nouveaux visages, dont certains avec une précieuse expérience de Premier League. Le Néerlandais Gustavo Hamer revient pour un deuxième passage après trois saisons à Sheffield United, tandis que le milieu Frank Onyeka s'engage définitivement en provenance de Brentford après un prêt la saison dernière. Coventry a également dépensé 20 M£ pour l'ailier français Loum Tchaouna, arrivé de Burnley. Le club a aussi recruté le défenseur central suisse Aurele Amenda, en provenance de l'Eintracht Francfort. Le milieu ghanéen de 20 ans Caleb Yirenkyi a signé en provenance de Nordsjaelland dans le cadre d'un transfert à 23,1 M£. Le gardien Carl Rushworth arrive de Brighton dans le cadre d'un transfert à 22 M£.

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Qu'a fait Arsenal sur le marché des transferts ?

Le champion a recruté une valeur sûre de la Premier League en la personne de Bruno Guimaraes, arrivé de Newcastle. Le Brésilien de 28 ans débarque pour un montant estimé à 75 M£ et devrait s'imposer d'entrée comme un titulaire régulier. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en championnat la saison dernière avec neuf buts, tout en délivrant cinq passes décisives. Depuis ses débuts en EPL, seuls 16 joueurs ont créé plus d'occasions que ses 213, et aucun joueur de l'élite n'a remporté plus de duels (1030) sur cette période. Arsenal a également recruté l'ailier grec Christos Tzolis en provenance du Club Bruges. Le joueur de 24 ans, passé un temps par Norwich City et qui, soit dit en passant, avait effectué ses débuts en Premier League contre Arsenal en 2021, a affiché des statistiques impressionnantes la saison dernière, avec 17 buts et 23 passes décisives en Jupiler Pro League. Tzolis a délivré deux passes décisives pour ses débuts officiels avec Arsenal lors de la victoire contre Manchester City dans le Community Shield.

Arsenal a également, comme prévu, transformé en transfert définitif le prêt du défenseur équatorien Piero Hincapie, tandis que le gardien Illan Mellier a signé librement en provenance de Leeds pour être la doublure de David Raya.

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Arsenal fait tomber City dans le Community Shield

On dit souvent que remporter le Community Shield peut porter malheur, mais Arsenal a semblé irrésistible dans son large succès 3-0 contre Manchester City lors du traditionnel lever de rideau de la saison anglaise. Les buts de Riccardo Calafiori, Kai Havertz et Martin Odegaard ont souligné la domination de l'équipe de Mikel Arteta, qui peaufine sa préparation avant de défendre son titre.

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La « malédiction » du Community Shield

Aucun des six derniers vainqueurs du Community Shield n'a ensuite remporté le titre de Premier League lors de la même saison, et un seul des 15 derniers y est parvenu : Manchester City en 2018-2019.

Compositions probables

Arsenal (4-3-3) : Raya ; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori ; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes ; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3) : Rushworth ; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva ; Onyeka, Yirenkyi, Grimes ; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

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Que peut-on attendre d'Arsenal - Coventry ?

Arsenal sera l'immense favori pour prendre les trois points lors de la 1re journée. Coventry arrive à Londres sans rien à perdre, donc on peut s'attendre à une rencontre ouverte et plaisante.

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Infos d'équipes et effectifs

Arsenal aborde ce match sans les défenseurs centraux Jurrien Timber et William Saliba, tous deux blessés. Mikel Arteta n'a pas encore de composition probable confirmée, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Coventry City est privé du défenseur Luke Woolfenden en raison d'une blessure. Frank Lampard n'a pas non plus confirmé son onze de départ, donc d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente a été une victoire amicale 2-3 contre le Borussia Dortmund, tandis que le club a également battu Girona 4-1 en présaison. Ses deux défaites sont intervenues contre le Real Betis, vainqueur 3-1, et contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué neuf buts et en a encaissé huit.

Coventry a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec un nul et aucune défaite sur cette série. Son résultat le plus récent a été une victoire amicale 3-1 contre l'Espanyol. Le club a aussi terminé la saison dernière en force, en battant Portsmouth 5-1 et Wrexham 3-1 en Championship. Coventry a inscrit 11 buts lors de ses cinq derniers matches et n'en a encaissé que trois, une série qui souligne la dynamique construite par Lampard pendant la course à la montée.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la FA Cup en janvier 2014, quand Arsenal s'était imposé 4-0 à l'Emirates Stadium. Avant cela, Arsenal avait battu Coventry 6-1 en Carabao Cup en septembre 2012. Le dernier affrontement entre les deux équipes en Premier League remonte à février 2001, quand Arsenal l'avait emporté 1-0 à Highfield Road. Sur les cinq confrontations recensées, Arsenal a gagné les cinq, avec 16 buts marqués et seulement deux encaissés.