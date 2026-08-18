Paris Saint-Germain - Rennes : détails du match

Ligue 1 - Journée 1 23 août 2026 - 14:45 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais donneront le coup d'envoi le 23 août 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Aperçu du match et enjeux de la première journée

Le Paris Saint-Germain lance sa campagne de Ligue 1 2026/27 à domicile avec la réception du Stade Rennais au Parc des Princes. Le champion en titre veut entamer son parcours national avec autorité, tandis que Rennes se rend dans la capitale avec l'ambition de marquer immédiatement les esprits lors de la première journée.

Les Parisiens veulent donner le ton d'entrée

Le PSG aborde la nouvelle saison avec l'envie de réaffirmer sa domination nationale grâce à son effectif de stars. Porté par des talents majeurs comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Vitinha, le club de la capitale compte s'appuyer sur l'énergie du Parc des Princes pour imposer le rythme et prendre les trois points d'entrée.

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Les Rouge et Noir veulent créer la surprise d'entrée de saison

Rennes se rend à Paris en cherchant à surprendre le champion à froid lors de la 1re journée. Le souvenir de son impressionnant succès 3-1 contre le PSG en février 2026, avec des buts de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul et Breel Embolo, donnera aux visiteurs de réels motifs de croire en leur plan tactique. Toutefois, la gestion d'absences importantes, dont celle du milieu Mahdi Camara en raison d'une suspension, mettra très tôt la profondeur de banc rennaise à l'épreuve dans cette campagne.

L'avantage historique face à une rivalité récemment animée

Historiquement, le Paris Saint-Germain a l'avantage dans cette affiche avec 22 victoires contre 9 pour Rennes, en plus de 6 matches nuls. Pourtant, les confrontations récentes prouvent que Rennes est tout à fait capable d'exploiter des erreurs défensives, ce qui fait de ce match de la première journée un test captivant de rigueur tactique et de rythme en début de saison.

Compositions probables

Paris Saint-Germain : Matvey Safonov ; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes ; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves ; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais : Brice Samba ; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin ; Valentin Rongier, Mahdi Camara ; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari ; Esteban Lepaul

Infos d'équipes et effectifs

Luis Enrique n'a aucun blessé ni suspendu confirmé à déplorer dans les rangs du PSG avant cette rencontre, même si aucune composition probable n'a été communiquée. La situation autour d'un possible départ de Bradley Barcola ajoute une part d'incertitude à l'effectif, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Rennes sera privé du gardien Nicolas Lemaitre sur blessure, tandis que le milieu Mahdi Camara est suspendu. Les options de Franck Haise dans ces secteurs sont donc réduites pour le déplacement à Paris, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Le PSG a gagné deux de ses cinq derniers matches, en a fait un nul et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre Lens dans le Trophée des champions, un résultat qui a déclenché des critiques envers la LFP pour avoir organisé la rencontre sur le terrain même de Lens. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA. Sur l'ensemble de ces cinq matches, le PSG a marqué six buts et en a encaissé cinq, même si l'échantillon comprend des amicaux et des rencontres de coupe en plus de matches compétitifs.

Rennes a gagné un match, en a fait un nul et en a perdu trois sur ses cinq derniers. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-1 contre Sunderland en amical de pré-saison, et le club s'est aussi incliné 4-2 contre Brentford plus tôt durant l'été. Son seul succès est intervenu contre le Club Brugge fin juillet, sur le score de 2-1. Rennes a encaissé dix buts sur ces cinq matches tout en en marquant huit.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026, lorsque Rennes a battu le PSG 3-1 au Roazhon Park en Ligue 1. Avant cela, le PSG avait dominé cette affiche en inscrivant cinq buts sans réponse contre Rennes au Parc des Princes en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Rennes, avec un autre succès parisien en Coupe de France en avril 2024. Le PSG a marqué 14 buts lors de ces cinq matches ; Rennes en a inscrit cinq.