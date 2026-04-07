Avant le match à Anfield… Un duo parisien et un trio de Liverpool menacés

Liverpool se prépare à disputer un match de haut niveau contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, demain soir mercredi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Liverpool avait éliminé Galatasaray en s'imposant 4-1 sur l'ensemble des deux matches, tandis que le Paris Saint-Germain avait écrasé son adversaire Chelsea 8-2 sur l'ensemble des deux matches.

Le match retour devrait se dérouler à Anfield mardi prochain, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le journal français « Foot Mercato » a indiqué que le duo parisien Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes n'est qu'à un carton jaune de la suspension, ce qui les expose à une absence lors du match à Anfield s'ils reçoivent un avertissement lors de la rencontre de demain.

Elle a également souligné que le trio de Liverpool composé de Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Curtis Jones disputera également le match aller sous la menace d'une suspension.

Les deux équipes s'étaient affrontées en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière, et le Paris Saint-Germain s'était imposé aux tirs au but, avant de poursuivre son parcours jusqu'à remporter le titre pour la première fois de son histoire.

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