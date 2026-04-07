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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Avant le match à Anfield… Un duo parisien et un trio de Liverpool menacés

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
V. van Dijk
R. Gravenberch
C. Jones
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
France
Angleterre
Pays-Bas
Géorgie
Portugal

Une suspension pourrait priver cinq joueurs du match à Anfield

Liverpool se prépare à disputer un match de haut niveau contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, demain soir mercredi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Liverpool avait éliminé Galatasaray en s'imposant 4-1 sur l'ensemble des deux matches, tandis que le Paris Saint-Germain avait écrasé son adversaire Chelsea 8-2 sur l'ensemble des deux matches.

Le match retour devrait se dérouler à Anfield mardi prochain, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Le journal français « Foot Mercato » a indiqué que le duo parisien Khvicha Kvaratskhelia et Nuno Mendes n'est qu'à un carton jaune de la suspension, ce qui les expose à une absence lors du match à Anfield s'ils reçoivent un avertissement lors de la rencontre de demain.

Elle a également souligné que le trio de Liverpool composé de Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Curtis Jones disputera également le match aller sous la menace d'une suspension.

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Les deux équipes s'étaient affrontées en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière, et le Paris Saint-Germain s'était imposé aux tirs au but, avant de poursuivre son parcours jusqu'à remporter le titre pour la première fois de son histoire.

Lire aussi : Après 101 jours d'absence... Une star de Liverpool soutient l'équipe avant le choc contre Paris



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