Les supporters de football du monde entier et les fans de la sélection argentine s'acheminent vers un rendez-vous émouvant et exceptionnel, celui de l'ultime apparition dans la carrière internationale de la légende Lionel Messi.

Le capitaine de l'Albiceleste, qui a annoncé la fin de sa carrière internationale à la fin du mois d'août dernier, disputera son dernier match sous le maillot de l'Argentine le 6 octobre prochain face à la sélection du Bénin, dans la capitale Buenos Aires.

Cette rencontre vient tourner une page historique au cours de laquelle le huit fois Ballon d'Or a disputé 203 matches internationaux et inscrit 125 buts depuis ses débuts en 2005, lui offrant ainsi l'opportunité de faire ses adieux devant son public et sur ses terres.

Dans des déclarations à la presse empreintes d'émotion, le sélectionneur de l'équipe argentine, Lionel Scaloni, a reconnu la difficulté de maîtriser ses sentiments lors de cette soirée exceptionnelle, déclarant selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Il sera extrêmement difficile de ne pas pleurer. »

Scaloni a affirmé sa pleine volonté d'offrir au capitaine de son équipe la possibilité de « faire ses adieux de la manière qu'il préfère et qu'il souhaite ». L'entraîneur de l'Albiceleste a également révélé son intervention personnelle pour organiser ce match d'hommage, expliquant : « J'ai joué mon rôle parce que je voulais être présent lors de la soirée de ses adieux, et comme je ne sais pas si je resterai à mon poste à l'avenir ou non, nous avons fait tout notre possible pour garantir sa participation à cette rencontre. »

Par ailleurs, Scaloni, qui dirige techniquement la sélection depuis 2018 et dont le contrat actuel prend fin le 31 décembre prochain, a refusé d'entrer dans les détails de son avenir sur le banc, écartant l'existence de tout élément nouveau à signaler dans ce dossier pour le moment. Il s'est toutefois montré plus clair en abordant les récompenses du Ballon d'Or, dont la cérémonie est prévue le 26 octobre dans la capitale britannique, Londres. Alors que Messi a la possibilité de remporter le neuvième trophée individuel de son histoire, l'entraîneur argentin a tranché sur sa préférence en toute clarté, déclarant : « S'il s'agit de récompenser le meilleur joueur de tous les temps, alors la question est réglée. »