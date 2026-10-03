L'ailier français d'Al-Nassr, Kingsley Coman, a fait son retour avec l'équipe après s'être remis de sa blessure, peu de temps avant de disputer le derby de Riyad face à Al-Diriyah.

Al-Nassr affrontera Al-Diriyah le 9 octobre, au stade Al-Awwal Park de Riyad, dans le cadre de la huitième journée de la Saudi Pro League.

À moins d'une semaine du derby de Riyad, Al-Nassr a disputé ce samedi un match amical contre l'équipe d'Al-Anwar, qui évolue en deuxième division saoudienne, et s'est imposé sur le score de 2-1.

La star sénégalaise Sadio Mané a inscrit le premier but d'Al-Nassr, avant que le jeune joueur Saad Haqawi n'ajoute le second.

Mais l'élément le plus important a été le retour de Coman, ainsi que celui de l'ailier saoudien Abdulrahman Ghareeb, après leur rétablissement des blessures contractées récemment, le premier ayant été titularisé et le second entré en jeu comme remplaçant.

Pour rappel, Al-Nassr occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 16 points, récoltés grâce à 5 victoires, un nul et une défaite, à deux points du leader Al-Hilal et à un point d'Al-Ittihad, deuxième.