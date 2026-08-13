Avant le début de la saison : Al Ahly exporte ses talents vers le championnat saoudien

Le club d'Al-Ahli a décidé de se séparer d'un certain nombre de ses joueurs avant le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, et ce en les prêtant à des clubs de la Roshn Saudi League.

Le journaliste saoudien Walid Saïd a révélé que la direction d'Al-Ahli a donné son accord pour prêter deux jeunes talents à deux clubs de la Roshn League lors du mercato estival en cours.

Saïd a déclaré, via son compte personnel sur le réseau « X », qu'Al-Ahli a accepté de prêter son milieu de terrain Eid Al-Mawlad au club d'Al-Faisaly, ainsi que son arrière gauche Yazan Madani à Al-Kholood, durant la saison prochaine.

Cette démarche vise à offrir à ces talents la possibilité d'engranger davantage de minutes de jeu durant la saison prochaine, dans un contexte où ils restent éloignés de la participation avec l'équipe première.

Al-Mawlad avait rejoint Al-Ahli lors de l'hiver 2025, en provenance d'Al-Akhdoud, mais il n'est pas parvenu à s'assurer une place dans le onze de départ, ne disputant que 33 matchs, dont un seul en tant que titulaire, sans marquer ni délivrer de passe décisive.

De son côté, Yazan Madani est issu des équipes de jeunes d'Al-Ahli et a rejoint l'équipe première l'été dernier, mais il n'a disputé que 3 matchs, au cours desquels il n'a ni marqué ni délivré de passe décisive.

À noter qu'Al-Ahli entamera son parcours en Roshn Saudi League aujourd'hui, jeudi, lorsqu'il se rendra sur le terrain d'Al-Diriyah, au stade Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad.