Le buteur du Real Madrid, Kylian Mbappé, affiche des statistiques parfaites lors de la saison 2026-2027, après avoir inscrit 12 buts en 12 matches, soit 9 buts en 9 rencontres de Liga et 3 buts en 3 matches de Ligue des champions.

Le buteur du Real Madrid se prépare désormais à affronter le Barça, sur une pelouse où il a toujours brillé, après y avoir marqué 8 buts en seulement 3 déplacements, dont 5 sous le maillot du Paris Saint-Germain et 3 sous celui du Real Madrid, même si son bilan collectif face au club catalan reste négatif, avec 3 victoires pour 6 défaites en 10 matches.

Les résultats de Mbappé sous le maillot de la Maison Blanche n'ont guère été meilleurs, lui qui a perdu 5 des 6 Clasicos qu'il a disputés depuis son arrivée en Espagne en 2024.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Mbappé croit en sa capacité à changer cette équation lors de la rencontre de dimanche, une mission pour laquelle le Real Madrid compte largement sur les buts de l'attaquant français.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Mbappé affiche un rendement parfait en ce début de saison, avec un but franc à chaque match, mais, en réalité, le nom de la star française n'est pas apparu sur la liste des buteurs du Real Madrid lors des deux matches que l'équipe a perdus jusqu'à présent, face au Real Betis et à l'Atlético de Madrid.

Arda Güler a déclaré après la victoire contre Leipzig : « J'ai volé le but à Mbappé parce que je savais qu'il marquerait juste après. »

Le joueur turc avait inscrit le deuxième but de cette soirée face à l'équipe allemande, après avoir touché du talon le ballon sur la ligne de but, à la suite d'une tête de Mbappé qui se dirigeait vers les filets.

Mbappé n'en a pas été contrarié ; il a au contraire célébré le but de Güler avec humour, après que son tour de marquer était déjà venu, puisqu'une passe de Diomande sur le côté gauche a permis à l'attaquant français de contrôler le ballon, puis de décocher une puissante frappe du pied droit qui s'est logée dans la lucarne gauche du but.

Comme à son habitude dans la plupart des matches, Mbappé a réussi à attirer les projecteurs sur lui, lui qui n'était plus qu'à 3 buts de son 100e but sous le maillot du Real Madrid avant le match de Ligue des champions, se rapprochant encore davantage de cet accomplissement.

Atteindre ce chiffre si particulier est devenu possible en inscrivant un doublé à Barcelone, un exploit qui semble exceptionnel pour beaucoup, mais qui est presque en passe de devenir une habitude pour Kylian, lui qui, lors de sa première venue sur la pelouse du Barça en 2021, avait signé un triplé, avant de marquer deux buts lorsqu'il est revenu sur la pelouse de Barcelone trois ans plus tard, de nouveau sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Lors de la saison 2024-2025, Mbappé a inscrit un autre triplé, cette fois sous le maillot du Real Madrid, au stade de Montjuïc, mais cela n'a pas suffi à empêcher les locaux de l'emporter sur le score de 4-3.

À Barcelone, Mbappé défend également son titre de meilleur buteur de la Liga pour la deuxième saison consécutive, mais les deux trophées qu'il a glanés lors de ses deux premières saisons sous le maillot du Real Madrid sont désormais menacés par des joueurs du Barça qui réalisent eux aussi un début de saison exceptionnel.

Raphinha est en tête de la course au meilleur buteur avec 3 buts d'avance sur Kylian, ayant inscrit 12 buts contre 9 pour l'attaquant français, tandis que Lamine Yamal menace la deuxième place occupée par Mbappé, après avoir marqué 8 buts.

L'issue de ce triple duel pèsera largement sur le sort de la rencontre de dimanche, que Mbappé aborde dans sa meilleure forme offensive, et sur une pelouse qui a toujours été le théâtre de ses exploits.



