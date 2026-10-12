Avant le Clasico : le Real Madrid confiant quant à l'annulation de la sanction de sa star face à Villarreal

Le Real Madrid s'accroche à l'espoir de voir annulée la sanction infligée à l'un de ses cadres lors de la rencontre face à Villarreal, une démarche qui pourrait revêtir une grande importance pour l'équipe avant le Clasico attendu contre le Barça, sur fond de craintes de voir le joueur manquer ce choc.

Selon les informations rapportées par le site « Tribuna », le Real Madrid est confiant quant à sa capacité à convaincre le comité technique des arbitres d'annuler le carton jaune reçu par Ibrahima Konaté lors de la victoire face à Villarreal sur le score d'un but à zéro.

Ce carton a été distribué après une intervention de Konaté sur Gerard Moreno dans les dernières minutes de la rencontre, l'arbitre Isidro Díaz de Mera ayant estimé que le défenseur du Real Madrid avait frappé le joueur de Villarreal au visage.

Mais les ralentis télévisés ont suscité des doutes sur l'existence même d'un contact, ce qui donne au club madrilène, selon le rapport, des raisons de croire que son appel pourrait aboutir.

Il ne s'agit pas seulement de contester le carton jaune en lui-même, puisque le Real Madrid cherche à éviter de perdre l'un de ses éléments avant d'affronter le Barça lors du Clasico.

En cas de maintien du carton, un nouvel avertissement pour Konaté lors du prochain match contre Séville signifierait sa suspension et son absence face au Barça, un scénario que le club souhaite éviter.

Le défenseur français avait rejoint le Real Madrid en provenance de Liverpool l'été dernier et s'est imposé comme l'une des options importantes de l'équipe sous la direction de l'entraîneur José Mourinho.







