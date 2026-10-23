Hansi Flick, l'entraîneur du Barça , l'entraîneur du FC Barcelone, se prépare à livrer un nouveau duel face à José Mourinho, après que le technicien allemand avait déjà pris le dessus sur son homologue portugais lors de l'unique rencontre qui les a opposés, au milieu d'un large écart entre eux en nombre de titres de championnat au cours de la dernière décennie, ce qui offre aux supporters du Barça des indicateurs positifs avant le Clásico tant attendu.

Flick avait échoué à décrocher sa première victoire face à Luis Enrique, mardi dernier, après avoir perdu deux fois contre lui et fait match nul une seule fois.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le prochain Clásico représente une occasion pour le technicien allemand et ses joueurs de prendre leur revanche après la défaite à Paris, en plus de la possibilité de creuser l'écart avec l'éternel rival jusqu'à 9 points en Liga.

L'entraîneur du FC Barcelone affrontera José Mourinho pour la deuxième fois de sa carrière d'entraîneur, Flick ayant réussi à faire pencher en sa faveur la seule confrontation précédente entre eux, qui remonte au 11 décembre 2019, alors qu'il dirigeait le Bayern Munich, après avoir pris ses fonctions quelques semaines plus tôt en remplacement de Niko Kovač, tandis que Mourinho venait de prendre les rênes de Tottenham à la suite du limogeage de Mauricio Pochettino.

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L'équipe allemande avait remporté cette rencontre sur le score de 3-1, après que Kingsley Coman avait donné l'avantage au Bayern Munich à la 14e minute, avant que Ryan Sessegnon n'égalise 6 minutes plus tard.

Avant la fin de la première période, Thomas Müller avait redonné l'avantage aux locaux, avant que le Brésilien Philippe Coutinho, ancien joueur du FC Barcelone, ne scelle le score d'un quatrième but en seconde période.

Cette victoire avait permis au Bayern Munich de réaliser un parcours parfait en phase de groupes, avant d'être sacré plus tard champion de la Ligue des champions à Lisbonne.

Un bilan écrasant dans le Clásico

Dans le même ordre d'idées, Flick possède un bilan quasi parfait dans les Clásicos, après avoir remporté 6 victoires en 7 confrontations, comprenant des matchs de Liga, la finale de la Coupe du Roi au stade de La Cartuja, ainsi que deux finales de Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Au-delà de la précédente confrontation entre les deux entraîneurs et du bilan remarquable de Flick face au Real Madrid, une autre statistique vient renforcer l'optimisme des supporters du FC Barcelone, liée aux titres de championnat remportés par chaque entraîneur au cours de la dernière décennie.

Flick possède 4 titres de championnat, à savoir deux titres en championnat d'Allemagne avec le Bayern Munich lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021, et deux titres en Liga lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026, tandis que José Mourinho n'a remporté aucun titre de championnat durant la même période.

Le dernier titre de championnat décroché par le technicien portugais remonte à la saison 2014-2015, lorsqu'il a mené Chelsea au sacre en Premier League anglaise.



