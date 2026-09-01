Le club saoudien d'Al-Ahli a réussi à finaliser une nouvelle recrue lors de l'actuel mercato estival, quelques minutes à peine avant de disputer le clasico contre son rival traditionnel Al-Hilal, en l'arrachant des griffes de l'autre rival traditionnel, Al-Nassr.

Al-Hilal reçoit son homologue Al-Ahli, ce mardi, au stade Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre, le journaliste saoudien Khaled Al-Rachid a affirmé qu'Al-Ahli avait déjà bouclé le dossier du recrutement de l'arrière droit saoudien Saïd Baâtia, en provenance du club d'Al-Fateh, lors du mercato estival en cours.

Al-Rachid a précisé qu'Al-Ahli n'attend plus que l'accord du joueur afin de finaliser officiellement la transaction, après s'être entendu avec Al-Fateh sur la contrepartie financière demandée.

Le nom de Baâtia a été associé à Al-Nassr à plus d'une reprise au cours de cet été, notamment lorsque le gardien Nawaf Al-Aqidi était proche de rejoindre Al-Fateh le mois dernier, avant que le transfert ne s'arrête soudainement.

Selon Khaled Al-Rachid, Al-Nassr a échoué à conclure le recrutement de Saïd Baâtia en raison de son incapacité à réunir l'intégralité du montant de l'opération, en raison du contrôle financier qui lui est imposé.

Il convient de rappeler que le joueur de 24 ans était un élément incontournable dans les rangs d'Al-Fateh la saison dernière ; il a disputé 34 matchs avec le club toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire un but et à en délivrer une passe décisive.