Avant le Clasico et le Ballon d'Or : Yamal resserre son emprise sur Mbappé

Lamine Yamal, l'ailier du FC Barcelone, affrontera Kylian Mbappé, la vedette du Real Madrid, à deux occasions successives.

La première occasion aura lieu dimanche soir, sur la pelouse du Spotify Camp Nou en Liga, tandis que la seconde se déroulera lors de la cérémonie du Ballon d'Or, après-demain lundi à Londres.

Le journal Sport a rapporté que Yamal avait imposé sa supériorité psychologique sur Mbappé, le bilan apparaissant comme sans appel : Lamine compte 9 victoires, contre seulement deux pour la star française dans leurs confrontations directes.

Lamine Yamal et Kylian Mbappé se sont affrontés pour la première fois sur le terrain alors que le Français évoluait encore au Paris Saint-Germain, lors de la Ligue des champions de la saison 2023-2024.

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Le Barça l'avait emporté sur le score de 3-2 au Parc des Princes, mais lors du match retour au Camp Nou, le club parisien avait balayé son rival catalan sur le score de 4-1, grâce à un doublé signé Mbappé.

Yamal a inscrit 6 buts contre les équipes pour lesquelles Mbappé a joué, tandis que le Français a marqué 9 buts dans les filets du club catalan dont Yamal est issu.

L'autre victoire de Kylian est intervenue lors du match entre le Real Madrid et le Barça, disputé au stade Santiago Bernabéu la saison dernière en championnat d'Espagne.

Quant au reste des victoires, elles sont toutes revenues à Yamal, que ce soit lors des Clasicos ou des confrontations entre les sélections d'Espagne et de France, la dernière en date étant la demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les deux joueurs ont pris part, en tant que titulaires, à cette rencontre qui s'est achevée par la victoire de la sélection espagnole dirigée par Luis de la Fuente sur le score de 2-0, sans qu'aucun des deux ne parvienne à marquer.

Tous deux n'ont pas non plus trouvé le chemin des filets lors du dernier match ayant réuni le Barça et le Real Madrid auquel ils ont participé sur le terrain, à savoir la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui s'est soldée par la victoire du club catalan dirigé par Hansi Flick sur le score de 3-2.

Fait notable, Yamal et Mbappé étaient absents sur blessure lors du dernier Clasico disputé au Spotify Camp Nou, qui s'est terminé par la victoire du Barça sur le score de 2-0 en mai dernier, contribuant à sceller le titre de Liga en faveur du club catalan.

Les deux joueurs n'ont jamais disputé le moindre Clasico entre le Barça et le Real Madrid au Spotify Camp Nou, et la rencontre de dimanche sera donc leur première sur cette pelouse.