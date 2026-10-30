Le Marocain Yasser Zabiri, attaquant du Racing Santander en Espagne, aspire à obtenir un rôle plus important avec sa sélection nationale au cours de la prochaine période, affirmant sa confiance en sa capacité à mener l'attaque du Maroc et à continuer d'afficher les performances qui lui valent la confiance du sélectionneur Mohamed Ouahbi, en vue de la Coupe d'Afrique des nations.

Dans des déclarations à la plateforme « DAZN », Zabiri a été interrogé sur la possibilité de prendre les commandes de l'attaque de la sélection marocaine. Il a répondu : « Oui, je le pense. Je travaille toute l'année, et j'espère que nous continuerons sur cette voie. Nous poursuivrons le travail pour que l'équipe bénéficie de la confiance du sélectionneur, car c'est lui qui prend les décisions. »

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Le jeune attaquant a également évoqué la valeur que représente pour lui et sa famille le fait de porter les couleurs du Maroc, expliquant que revêtir le maillot de son pays était un rêve qui l'accompagnait depuis son enfance.

Il a déclaré à ce sujet : « C'est un honneur pour moi et pour toute ma famille, car c'était un rêve que je caressais depuis mon enfance. Aujourd'hui, nous profitons de ces moments, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

Au sujet de ses ambitions pour la prochaine compétition continentale, Zabiri a exprimé son espoir de voir la sélection marocaine réussir à aller le plus loin possible et à jouer le titre, concluant ses propos ainsi : « Si Dieu le veut, nous irons à la Coupe d'Afrique des nations et nous irons le plus loin possible. J'espère que nous serons sacrés champions. »

Les déclarations de Zabiri interviennent alors que son équipe se prépare à affronter le Real Madrid, son hôte, dimanche prochain, dans le cadre de la 11e journée de la Liga.