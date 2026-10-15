Avant le choc face à Neom : Al-Nassr se débarrasse de la malédiction de la Coupe du Golfe 27

Le club saoudien d'Al-Nassr s'est débarrassé de la malédiction de la Coupe du Golfe arabe « Khaliji 27 », à quelques jours du choc tant attendu contre Neom en Roshn League.

Al-Nassr se prépare à affronter Neom, mardi prochain, sur la pelouse d'Al-Awwal Park à Riyad, la capitale saoudienne, lors de la dixième journée de la Roshn League saoudienne.

À quelques jours de la rencontre, le journaliste saoudien Ali Al-Anzi a confirmé le retour d'Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr, à l'entraînement collectif, après la blessure dont il a souffert au cours de la période écoulée.

Al-Amri s'était blessé lors de sa participation avec la sélection saoudienne au tournoi « Khaliji 27 », remporté par l'Arabie saoudite mardi d'il y a deux semaines, après une victoire deux buts à zéro face aux Émirats arabes unis en finale.

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Depuis la fin du tournoi, le joueur de 29 ans a manqué les deux derniers matchs d'Al-Nassr : contre Al-Diriyah lors de la huitième journée de la Roshn League, puis face aux Ouzbeks de Neftchi lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Le retour d'Al-Amri représente un renfort de poids pour le club de la capitale, d'autant que l'entraîneur australien Ange Postecoglou en fait un titulaire indiscutable, aux côtés du Français Mohamed Simakan et de l'Espagnol Iñigo Martínez.

Pour rappel, Al-Nassr occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 19 points, à deux longueurs du leader Al-Hilal et derrière Al-Qadsiah, deuxième, à la différence de buts.