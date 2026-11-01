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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Avant le choc face à l'Atlético : une bonne surprise se profile pour Flick et rebat les cartes du Barça

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
H. Flick
A. Christensen
A. Garcia
Jules Koundé
Espagne
Allemagne
Danemark
Équateur
France

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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, attend le retour de trois de ses défenseurs blessés avant la rencontre très attendue face à l'Atlético Madrid, lors de la 12e journée du Championnat d'Espagne, après qu'Andreas Christensen, Eric Garcia et Jules Koundé se sont rapprochés d'un retour sur les terrains.

Le match revêt une grande importance dans la course à la première place, puisque le Barça devance l'Atlético Madrid de deux points et le Real Madrid de trois points, ce qui rend le résultat de cette rencontre attendue au stade Metropolitano déterminant dans les calculs de la lutte pour le sommet du classement.

Selon « Radio Catalunya », les trois défenseurs ont terminé des phases avancées de leurs programmes de rétablissement et sont désormais candidats à un retour dans la liste de l'équipe, un renfort important pour Flick, qui a souffert d'un manque d'options défensives ces dernières semaines en raison de la succession des blessures.

Christensen a été le premier blessé, après avoir subi une déchirure du muscle droit antérieur, parmi les muscles du quadriceps, lors de la rencontre face à Séville au stade Sanchez Pizjuan. Un mois et demi après sa blessure, le défenseur danois a participé aux entraînements collectifs ce dimanche, franchissant ainsi une nouvelle étape vers le rétablissement.

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08 nov. 2026

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Quant à Eric Garcia et Jules Koundé, ils se sont blessés lors de la victoire face au Real Betis : le premier a souffert d'une blessure musculaire au muscle droit antérieur de la cuisse droite, tandis que le défenseur français a subi une entorse à la cheville.

Flick espère que le trio sera complètement rétabli avant la rencontre face à l'Atlético Madrid, d'autant que leur retour lui offrira des solutions supplémentaires en défense lors de l'un des matchs les plus difficiles de la saison.

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