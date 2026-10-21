Joshua Kimmich, la star du Bayern Munich et le capitaine de la sélection allemande, a été frappé par un deuil familial douloureux avant le match tant attendu face à Arsenal en Ligue des champions, après le décès de son père Berthold à l'âge de 57 ans, des suites de complications d'une crise cardiaque soudaine, selon ce qu'a révélé le journal allemand « Bild ».

Le Bayern Munich a annoncé, mercredi, l'absence de Kimmich pour le match face à Arsenal, prévu au stade de l'Allianz Arena, en raison du décès d'un de ses proches, sans en dévoiler l'identité, par respect pour la vie privée du joueur et de sa famille.





Mais le journal « Bild » a confirmé, en citant des sources du cercle proche du joueur, que le décès concerne son père Berthold, qui a été l'un de ses plus grands soutiens tout au long de sa carrière de footballeur.

Le père de Kimmich : le premier soutien de sa carrière

Prochains matchs FCB Ligue des Champions 15:00 ARS Regarder

Berthold a joué un rôle important dans la construction de la carrière de son fils depuis son enfance, veillant à le soutenir et à l'encourager dans ses premiers pas dans le monde du football. Il l'emmenait régulièrement à Stuttgart pour assister aux matchs et aux entraînements, malgré les longues distances que la famille devait parcourir.

Kimmich s'est ensuite frayé un chemin en passant par Stuttgart et Leipzig, avant de rejoindre le Bayern Munich, pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et prendre plus tard le brassard de capitaine de la sélection allemande.

Le Bayern soutient son joueur dans son épreuve

Le Bayern Munich a adressé un message de soutien à son joueur, déclarant dans un communiqué officiel : « Tout le club du Bayern Munich se tient aux côtés de Joshua Kimmich et lui exprime ses plus sincères condoléances. »

Kimmich avait été absent du dernier entraînement de l'équipe, mardi, pour des raisons personnelles, avant que le club ne confirme son exclusion de la liste pour le match face à Arsenal, que la formation allemande dispute dans le cadre des compétitions de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich a demandé que soit respectée la vie privée du joueur et de sa famille durant cette période difficile, au moment où l'équipe se trouve privée de l'un de ses éléments les plus importants avant ce rendez-vous européen tant attendu.