Avant le choc explosif de La Cartuja : Pellegrini dévoile son plan magique pour faire tomber le Barça

Le Chilien Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, a placé ses troupes en état d'alerte maximale avant le choc très attendu face au leader de la Liga, le Barça, samedi, au stade de La Cartuja.

L'Ingénieur chilien, connu pour son calme et son expérience, s'est montré ferme en avertissant ses joueurs du danger que représente l'adversaire catalan, soulignant que la moindre erreur serait fatale face à une équipe sans pitié.

Pellegrini a déclaré, en conférence de presse d'avant-match : « C'est une équipe qui possède une grande capacité à conclure ses actions et qui compte des joueurs extrêmement créatifs. Des matches comme celui-ci offrent habituellement beaucoup d'occasions, mais nous devons être extrêmement vigilants et concentrés défensivement, parce que le Barça joue avec intensité tout au long de la rencontre et ne pardonne pas les erreurs. »

L'équation de la victoire : une défense sans faille et une attaque sans peur

Interrogé sur la manière d'enrayer la machine offensive du Barça, passée maître dans le pressing haut et les transitions rapides, Pellegrini a reconnu la difficulté de la tâche : « Ils construisent leurs attaques depuis l'arrière de manière excellente, et ils sont également très forts en contre-attaque. »

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Il a toutefois insisté sur l'identité de son équipe, à laquelle il ne renoncera pas : « Nous allons tenter d'être une équipe offensive et nous aborderons ce match pour le gagner. Pour prendre des points face au leader, nous devons livrer un match complet défensivement, sans erreurs, et exploiter les occasions qui se présenteront. »

Des chiffres effrayants et une déclaration réaliste

La rencontre intervient dans un contexte de statistiques flamboyantes pour les deux équipes, ce qui ne fait qu'accroître la tension de ce duel : le Betis n'a pas perdu à domicile, avec cinq victoires et un match nul, tandis que le Barça aborde ce match sur une série de victoires qui ne s'arrête plus, avec dix succès consécutifs, huit en Liga et deux en Ligue des champions.

Malgré cela, Pellegrini a refusé de se laisser emporter par le langage des chiffres : « Même si nous gagnions tous nos matches, cela ne nous garantirait pas de gagner le suivant, et une défaite ne signifie pas forcément que nous allons perdre. Chaque match a sa propre histoire. »

Ceballos, Antony et la pelouse de La Cartuja

L'entraîneur chilien a évoqué la situation de Dani Ceballos, expliquant que la dernière trêve l'avait beaucoup aidé à retrouver sa plénitude physique après son arrivée dans l'équipe sans préparation suffisante. Il a assuré qu'il obtiendrait progressivement davantage de minutes de jeu selon les besoins de l'équipe, dans le cadre d'un plan de gestion des efforts en vue de la lutte sur trois fronts.

Au sujet du Brésilien Antony, dont le domicile a été cambriolé alors qu'il se trouvait avec son fils, Pellegrini a qualifié l'incident de « grande épreuve », tout en se réjouissant que les dégâts se limitent au seul aspect matériel.

Sur le plan technique, le technicien chilien a salué le rôle d'Antony au sein de l'équipe, en indiquant qu'il pouvait encore progresser dans la sérénité au moment du dernier geste.

Pellegrini a conclu en commentant la polémique autour de la pelouse du stade de La Cartuja : « Habituellement, la pelouse du stade est en excellent état. Il fait encore très chaud et l'enchaînement des matches, contre Osasuna et Porto, ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour récupérer, mais le terrain est en bon état et il n'influera pas sur le résultat du match. »



