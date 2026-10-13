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Grand hommage à un ancien coéquipier

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Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain, a fait l'éloge de l'un des éléments les plus en vue de Manchester City, avant le choc attendu entre les deux équipes en Ligue des champions, soulignant son statut particulier, et ce à la veille du duel prévu mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Manchester City, demain mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un rendez-vous relevé lors duquel le club français cherchera à poursuivre son bon début de parcours européen, tandis que les locaux espèrent prolonger leur série de victoires.

Dembélé s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match au sujet de Gianluigi Donnarumma, l'actuel gardien de Manchester City, qui a porté auparavant le maillot du Paris Saint-Germain : « J'ai une excellente relation avec lui, nous nous parlons en permanence. Pour moi, c'est le gardien numéro un au monde. »

Et la star du Paris Saint-Germain d'ajouter : « Il est exceptionnel et c'est un très bon ami, un gardien incroyable, capable de changer le cours de n'importe quel match. »

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Les propos de Dembélé interviennent avant une rencontre particulière pour Donnarumma, qui a rejoint Manchester City le 1er septembre 2025, après avoir passé 4 saisons avec le Paris Saint-Germain, avant que sa relation avec le club français ne prenne fin dans un climat difficile.

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Au sujet de la rencontre à venir, Dembélé a déclaré : « C'est un grand match face à une très bonne équipe et des joueurs de qualité. Ce ne sera pas facile, mais nous allons bien nous préparer afin de décrocher les trois points. »

La star du club français a précisé que cette confrontation n'était pas décisive à ce stade de la saison, tout en insistant sur la volonté de son équipe de remporter tous ses matches.

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Il a également souligné que le Paris Saint-Germain ne cherchait pas à envoyer un message au reste de ses concurrents en Europe à travers ce match, expliquant que la saison était encore longue et que d'autres rendez-vous relevés attendaient l'équipe dans les semaines à venir.

Dembélé a aussi évoqué son coéquipier Désiré Doué, saluant ses qualités et son potentiel : « Doué est l'un des joueurs les plus talentueux au monde. On connaît sa capacité à marquer et à dribbler, c'est un joueur incroyable et une grande carrière l'attend, même s'il a déjà marqué en finale de Ligue des champions. Il aura un avenir formidable. »

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