Al Ahly a signé une large victoire, tandis que le Zamalek s'est incliné, lors de la première journée de la Coupe de la capitale égyptienne, la « Coupe de la Ligue », et ce quelques jours avant le choc au sommet.

Le stade international du Caire accueillera la rencontre entre le Zamalek et Al Ahly, dimanche prochain, dans le cadre de la sixième journée de la première phase du championnat d'Égypte de première division pour la saison 2026-2027.

Lors de la première rencontre, Al Ahly a signé une large victoire face à Petrojet Assiout sur le score de cinq buts à zéro, dans le match qui les a opposés au stade Al Salam ce mercredi.

Les buts d'Al Ahly ont été inscrits par Mohamed Magdy Afsha à la 2e minute, Sofiane Bendebka à la 33e minute, Hussein El Shahat à deux reprises aux 58e et 60e minutes, et Omar Sayed Moawad à la 79e minute.

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Avec ce résultat, Al Ahly a récolté ses trois premiers points en tête du groupe 3, tandis que Petrojet Assiout reste sans point.

Al Ahly a disputé le match avec une composition constituée de remplaçants et de quelques joueurs titulaires, avec dans les buts le gardien Hamza Alaa, et devant lui Tawfik Mohamed, Yassine Marei, Ashraf Dari, Ahmed Eid, Ali Mahmoud, Ahmed Reda, Afsha, Hussein El Shahat, Taher Mohamed Taher et Sofiane Bendebka.

Lors de la deuxième rencontre, le Zamalek a subi une lourde défaite face à Zed, sur le score de 3-0, au stade Arab Contractors.

Ibrahim Salah, l'entraîneur général du Zamalek, a dirigé l'équipe blanche, qui a joué avec une composition constituée de jeunes joueurs, en plus de Seif Farouk Jaafar, écarté des entraînements depuis une longue période.

Le gardien Mahmoud El Shennawy a participé dans les buts, et devant lui Ezzat Mohamed, Ahmed Hossam, Khaled El Sayed, Mohamed Farag, El Sayed Oussama, Ziad Medhat, Ahmed Safwat, Hossam Achour El Taki, Seif Jaafar et Adham Hassib.

Les trois buts de Zed ont été inscrits par Marwan Hajij à la 40e minute et Ahmed Atef (un doublé) aux 54e et 55e minutes, l'équipe récoltant ainsi 3 points qui la placent en tête du groupe 1, tandis que le Zamalek ferme la marche sans aucun point.